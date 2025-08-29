Indore Commodities Buzz Of August 29: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – August 28, 2025, Thursday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 6,150 – Rs 6,200
Toor Maharashtra Rs 6,550 – Rs 6,600
FPJ Shorts
Turkish club Fenerbahce Part Ways With Jose Mourinho AFter Failing To Qualify For Champions League
IPO-Bound NephroCare Health Services Announces Acquisition Of Five New Dialysis Clinics In Philippines, Bringing Total Footprint To 39
SSC Conducts Re-Exam Today For 59,500 Candidates After Technical Glitches; CGL To Be Held In September
Trump’s Tariffs May Hurt India By $60 Billion, Economist Warns Of Big Impact On Key Sectors
Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800
Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500
Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,000
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Read Also
Madhya Pradesh July 23 Weather Update: State Braces For Heavy Rain; Orange Alert In 10 Districts
Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100
Raida Rs 6,600 - Rs 6,800
Soyabean Best Rs 4,550
Gold (24K) Rs 99,440 (10 grams)
Silver Rs 1,30,000 (per kg)