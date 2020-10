Bihar Election 2020: Full list of NDA candidates

Voting for Bihar assembly elections will be held in three phases on October 28, November 3 and November 7 in one of the biggest elections globally during the COVID-19 pandemic, followed by counting of votes on November 10, the Election Commission announced on September 25.

All the parties are almost set for the elections and have declared their candidates. Seat sharing arrangements were also made public by the two major alliances in the Bihar - NDA and Mahagathbandhan.

The NDA announced that the JDU will contest on 122 seats and the BJP on 121. As per the plans, JDU will give 7 seats to the Hindustani Awam Morcha and the BJP will have to accommodate 11 Vikassheel Insaan Party (VIP) candidates.

Here is the full list of NDA's candidates:

. Valmiki Nagar : Dhirendra Prtap singh alias Rinku singh

· Sikta: Khurshid (Firoj Ahmed)

· Narkatia: Shyam Bihari Prasad

· Kesariya: Shalini Mishra

· Sheohar: Sharafuddin

· Sursand: Dilip Rai

· Bajpatti: Ranju Geeta

· Runisaidpur: Pankaj Mishra

· Belsand: Sunita Sinh Chouhan

· Harlakhi: Sudhanshu Shekhar

· Babubarhi: Meena Kamat

· Phulparas: Sheela Mandal

· Laukaha: Laxmeshwar Rai

· Nirmali: Aniruddh Prasad Yadav

· Pipra Supaul: Ram Vilas Kamat

· Supaul: Vijendra Prasad Yadav

· Tribeniganj: Venna Bharati

· Raniganj: Achmit Rushidev

· Araria: Sagufta Ajim

· Thakurganj: Naushad Aalm

· Kochadhaman: Mujahid Aalm

· Amour: Saba Jafar

· Rupauli: Bima Bharati

· Dhamdaha: Lesi Singh

· Kadwa: Suraj Prasad Rai

· Manihari: Shambhu Suman

· Barari: Vijay Singh Nishad

· Alamnagar: Narendra Narayan Yadav

· Bihariganj: Niranjan Kumar Mehta

· Singheshwar: Ramesh Rushidev

· Madhepura: Nikhil Mandal

· Sonbarsa: Ratnesh Sada

· Mahishi: Gunjeshwar Saha

· Kusheshwarasthan: Shahsi Bhushan Hajari

· Benipur: Ajay Chowdhary

· Darbhanga Rural: Faraj Fatmi

· Bahadurpur: Madan Sahani

· Gaighat: Maheshwar Prasad Yadav

· Minapur: Manoj Kumar

· Sakra: Ashok Kumar Chowdhary

· Kanti: Mo. Jamal

· Kuchaikote: Amardendra Kumar Pandey

· Bhore: Sunil Kumar

· Hathua : Ramsevak Singh

· Ziradei : Kamla Kushwaha

· Raghunathpur: Rajeshwar Chouhan

· Barharia: Shyam Bahadur Singh

· Maharajganj: Hem Narayan Saha

· Ekma: Sita Devi

· Manjhi: Madhavi Singh

· Marhaura: Altaf Raju

· Parsa: Chandrika Rai

· Vaishali: Siddharth Patel

· Mahua: Ashma Parvin

· Raja Pakar: Mahendra Ram

· Manhar: Umesh Singh Kushwaha

· Kalyanpur: Maheshwar Hajari

· Warisnagar: Ashok Singh

· Samastipur: Ashwamedh Devi

· Morwa: Vidyasagar Singh Nishad

· Sarairanjan: Vijat Kumar Chowdhary

· Bibhutpur: Ram Balak Singh

· Hasanpur: Raj Kumar Rai

· Cheria Bariarpur: Kumari Manju Verma

· Teghra: Birendra Kumar Singh

· Matihani: Narendra Kumar Singh

· Sahebpur Kamal: Shashi Kant Kumar Shashi

· Alauli: Sadhana Sada

· Khagaria: Punam Devi Yadav

· Beldaur: Panna Lal Singh Patel

· Parbatta: Sanjiv Kumar Singh

· Gopalpur: Narendra Kumar Neeraj

· Sultanganj: Lalit Mandal

· Nathnagar: Laxmikant Mandal

· Amarpur: Jayant Raj

· Dhuraiya: Mansih Kumar

· Belhar: Manoj Yadav

· Tarapur: Mewalal Chowdhary

· Jamalpur: Shailesh Kumar

· Surajgarha: Ramamnand Mandal

· Sheikhpura: Randhir Kumar Soni

· Barbigha: Sudarshan Kumar

· Asthawan: Jitendra Kumar

· Rajgir: Kuasushal Kishor

· Islampur: Chandrasen Prasad

· Hilsa: Krushna Murari Sharan aias Prem Mukhiya

· Nalanda: Shravan Kumar

· Harnaut: Rajiv Lochan Narayan alias Ashok

· Phulwari: Arun Manjhi

· Masaurhi: Nutan Paswan

· Paliganj: Jai Vadhan Yaadav alias Baccha Yadav

· Sandesh: Vijendra Yadav

· Agiaon: Prabhnath Prasad

· Jagdishpur: Sushmalata Kushwaha

· Dumraon: Anjum Aara

· Rajpur: Santosh Kumar Nirala

· Chenari: Lallan Paswan

· Sasaram: Ashok Kumar

· Kargahar: Vashishta Singh

· Dinara: Jai Kumar Singh

· Nokha: Nagendra Chandravanshi

· Kurtha: Satydeo Singh

· Jahanabad: Krishnanadan Prasad Verma

· Ghosi: Rahul Kumar

· Obra: Sunil Kumar

· Nabinagar: Virendra Kumar Singh

· Rafiganj: Ashok Kumar Singh

· Sherghati: Vinod Prasad Yadav

· Belaganj: Abhay Kumar Sinha

· Atri: Manorama Devi

· Nawada: Kaushal Yadav

· Gobindpur: Purnima Yadav

· Jhajha: Damodar Rawat

· Chakai: Sanjay Prasad

· Ramnagar: Bhagirathi Devi

· Narkatiaganj: Rashmi Verma

· Bagaha: Ram Singh

· Lauriya: Vinay Bihari

· Nautan: Narayan Prasad

· Chanpatia: Umakant Singh

· Bettiah: Renu Devi

· Raxaul: Pramod Sinha

· Harsidhi: Krishnanandan Paswan

· Govindganj: Sunil Mani Tiwari

· Kalyanpur: Sachindra Prasad Singh

· Pipra: Shyambabu Prasad Yadav

· Madhuban: Rana Randhir Singh

· Motihari: Pramod Kumar

· Chiraia: Lal Babu Prasad Gupta

· Dhaka: Pawan Jaiswal

· Riga: Moti Lal Prasad

· Bathnaha: Anil Ram

· Parihar: Gayatri Devi

· Sitamarhi: Mitilesh Kumar

· Benipatti: Vinod Narayan Jha

· Khajauli: Arun Shankar Prasad

· Bisfi: Haribhushan Thakur

· Rajnagar: Ram Prit Paswan

· Jhanjharpur: Nitish Mishra

· Chhatapur: Neeraj Kumar Singh

· Narpatganj: Jayprakash Yadav

· Forbesganj: Vidya Sagar Keshri

· Jokihat: Ranjeet Yadav

· Sikti: Vijay Mandal

· Kishanganj: Sweety Singh

· Baisi: Vinod Yadav

· Banmankhi: Krishna Kumar Rishi

· Purnia: Vijay Khemka

· Katihar: Tarkishore Prasad

· Pranpur: Nisha Singh

· Korha: Kavita Paswan

· Saharsa: Alok Ranjan Jha

· Darbhanga: Sanjay Saraogi

· Hayaghat: Ramchandra Shah

· Keoti: Murari Mohan Jha

· Jale: Jibesh Kumar Mishra

· Aurai: Ram Surat Ray

· Kurhani: Kedar Gupta

· Muzaffarpur: Suresh Kumar Sharma

· Baruraj: Arun Kumar Singh

· Paroo: Ashok Kumar Singh

· Baikunthpur: Mithlesh Tiwari

· Barauli: Rampravesh Rai

· Gopalganj: Subash Singh

· Siwan: Om Prakash Yadav

· Darauli: Ramayan Manjhi

· Daraunda: Karanjeet Singh

· Goriakothi: Devesh Kant Singh

· Taraiya: Janak Singh

· Chapra: CN Gupta

· Garkha: Gyanchand Manjhi

· Amnour: Krishan Kumar Mantoo

· Sonepur: Vinay Kumar Singh

· Hajipur: Awadhesh Singh

· Lalganj: Sanjay Kumar Singh

· Raghopur: Satish Kumar Yadav

· Patepur: Lakhinder Paswan

· Ujiarpur: Sheel kumar Roy

· Mohiuddinnagar: Rajesh Singh

· Rosera: Birendra Paswan

· Bachhwara: Surendra Mehta

· Begusarai: Kundan Singh

· Bakhri: Ramshankar Paswan

· Bihpur: Kumar Shailendra

· Pirpainti: Lalan Kumar Paswan

· Kahalgaon: Pawan Kumar Yadav

· Bhagalpur: Rohit Pandey

· Banka: Ram Narayan Mandal

· Katoria: Nikki Hembrom

· Munger: Pranav Kumar Yadav

· Lakhisarai: Vijay Kumar Sinha

· Biharsharif: Sunil Kumar

· Barh: Gyanendra Kumar Singh

· Bakhtiarpur: Ranvijay Singh Yadav

· Digha: Sanjeev Chaurasiya

· Bankipur: Nitin Nabin

· Kumhrar: Arun Kumar Sinha

· Patna Sahib: Nand Kishore Yadav

· Fatuha: Satyendra Singh

· Danapur: Asha Devi Yadav

· Maner: Nikhil Anand Yadav

· Bikram: Atul Kumar

· Barhara: Raghvendra Pratap Singh

· Arrah: Amrendra Pratap Singh

· Tarari: Kaushal Kumar Singh

· Shahpur: Munni Devi

· Buxar: Parshuram Chaubey

· Ramgarh: Ashok Kumar Singh

· Mohania: Niranjan Ram

· Bhabua: Rinki Rani Pandey

· Chainpur: Brij Kishor Bind

· Dehri: Satyanarayan Singh Yadav

· Karakat: Rajeshwar Raj

· Arwal: Dipak Kumar Sharma

· Goh: Manoj Kumar Sharma

· Aurangabad: Ramadhar Singh

· Gurua: Rajiv Nandan

· Bodh Gaya: Hari Manjhi

· Gaya Town: Prem Kumar

· Wazirganj: Birendra Singh

· Rajauli: Kanhaiya Kumar

· Hisua: Anil Singh

· Warsaliganj: Aruna Devi

· Jamui: Shreyasi Singh

. Brahmaputra: Jayaraj Chaudhary

. Madhubani: Suman Mahaseth

. Alinagar: Mishri Lal Yadav

. Sahibganj: Rajiv Kumar Singh

. Baniapur: Virendra Kumar Ojha

. Gaudabaram: Swarna Singh

. Sugauli: Ramchandra Sahni

.Simri Bakhtiyarpur: Mukesh Sahani

.Balrampur: Arun Kumar Jha

. Bochan: Musafir Paswan

. Kewati: Harish Sahni

.Barachatti: Jyoti Devi

.Kutumba: Shravan Bhuyan

.Kasba: Rajendra Yadav

.Sikandra: Prafulla Manjhi

.Tekari: Anil Kumar

.Makhdumpur: Devendra Manjhi

.Imamganj: Jitan Ram Manjhi