'Mujhe Darr Lagta Hai...': Shah Rukh Khan's Duplicate Ibrahim Qadri Reveals Why He Doesn't Want To Meet The King Actor

Shah Rukh Khan's duplicate, Ibrahim Qadri, has become very famous. In fact, a few weeks ago, a video of him had gone viral, where people actually thought that he was SRK, and a huge crowd had gathered to get a glimpse of him. Recently, in an interview with The Lallantop, Ibrahim revealed that he doesn't want to meet SRK.
When he was asked if he has met the King Khan of Bollywood, Ibrahim said, "Nahin, kabhi nahin milna chahunga."
He further revealed, "Maine kaee baar bola hai ki main nahin milana chahata kuch vajah se. Kyunki jaise hamaara ek dream hota hai ki ek bangla ho, ek Ferrari ho. Jab vo aa jaati hai to vo garage mein rehti hai aur ham i10 aur aisi gadi leke nikalte hain. Bilkul vahi soch hai, ke agar main mil liya, toh mera sara josh khatam na ho jaiye. Mujhe kahin na kahin aisa darr lagta hai. Is vajah se main milna nahin chahata. Na kabhi maine try bhi kiya hai."
Ibrahim added, "Agar main SRK sir se mil laya, toh mujhe aisa lagega ab mujhe kuch karne ki zaroorat nahin, maine mil liya, manzil paa li."
However, Ibrahim said that if SRK calls him to meet, he will surely go.
Who Is Ibrahim Qadri?
Ibrahim is known for making videos in which he recreates Shah Rukh Khan's dialogue, scenes, and his walking style. He even shares pictures posing like SRK.
Clearly, Ibrahim is one of the most famous duplicates of the superstar. He has 2.3 million followers on Instagram, and gets invited for a lot of events.