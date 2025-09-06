 'Mujhe Darr Lagta Hai...': Shah Rukh Khan's Duplicate Ibrahim Qadri Reveals Why He Doesn't Want To Meet The King Actor
e-Paper Get App
HomeEntertainment'Mujhe Darr Lagta Hai...': Shah Rukh Khan's Duplicate Ibrahim Qadri Reveals Why He Doesn't Want To Meet The King Actor

'Mujhe Darr Lagta Hai...': Shah Rukh Khan's Duplicate Ibrahim Qadri Reveals Why He Doesn't Want To Meet The King Actor

Shah Rukh Khan's duplicate, Ibrahim Qadri, recently, in an interview, revealed that he doesn't want to meet the King actor. He said, "Agar main mil liya, toh mera sara josh khatam na ho jaiye. Mujhe kahin na kahin aisa darr lagta hai."

Murtuza IqbalUpdated: Saturday, September 06, 2025, 01:30 PM IST
article-image
Shah Rukh Khan / Ibrahim Qadri

Shah Rukh Khan's duplicate, Ibrahim Qadri, has become very famous. In fact, a few weeks ago, a video of him had gone viral, where people actually thought that he was SRK, and a huge crowd had gathered to get a glimpse of him. Recently, in an interview with The Lallantop, Ibrahim revealed that he doesn't want to meet SRK.

When he was asked if he has met the King Khan of Bollywood, Ibrahim said, "Nahin, kabhi nahin milna chahunga."

Read Also
Shah Rukh Khan Sends 'Prayers & Strength' To Punjab Flood Victims: 'The Spirit Shall Never Break...'
article-image

He further revealed, "Maine kaee baar bola hai ki main nahin milana chahata kuch vajah se. Kyunki jaise hamaara ek dream hota hai ki ek bangla ho, ek Ferrari ho. Jab vo aa jaati hai to vo garage mein rehti hai aur ham i10 aur aisi gadi leke nikalte hain. Bilkul vahi soch hai, ke agar main mil liya, toh mera sara josh khatam na ho jaiye. Mujhe kahin na kahin aisa darr lagta hai. Is vajah se main milna nahin chahata. Na kabhi maine try bhi kiya hai."

Ibrahim added, "Agar main SRK sir se mil laya, toh mujhe aisa lagega ab mujhe kuch karne ki zaroorat nahin, maine mil liya, manzil paa li."

FPJ Shorts
Mumbai’s Lakes 97% Full As City Wakes Up To Heavy Rains On Anant Chaturdashi
Mumbai’s Lakes 97% Full As City Wakes Up To Heavy Rains On Anant Chaturdashi
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Distributes Appointment Letters To Assistant Teachers In Govt Ashram System Schools
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Distributes Appointment Letters To Assistant Teachers In Govt Ashram System Schools
GST Rate Cut Grants Improved Margins For MSME's, Propels Exports Supporting Artisans & Farmers
GST Rate Cut Grants Improved Margins For MSME's, Propels Exports Supporting Artisans & Farmers
Primary School Job Irregularities Case: West Bengal Minister Chandranath Sinha Surrenders Before ED Court, Gets Bail
Primary School Job Irregularities Case: West Bengal Minister Chandranath Sinha Surrenders Before ED Court, Gets Bail

However, Ibrahim said that if SRK calls him to meet, he will surely go.

Read Also
Shah Rukh Khan's Daughter Suhana Khan Lands Into Legal Trouble Over Purchase Of Agricultural Land In...
article-image

Who Is Ibrahim Qadri?

Ibrahim is known for making videos in which he recreates Shah Rukh Khan's dialogue, scenes, and his walking style. He even shares pictures posing like SRK.

Clearly, Ibrahim is one of the most famous duplicates of the superstar. He has 2.3 million followers on Instagram, and gets invited for a lot of events.

Follow us on

RECENT STORIES

'Mujhe Darr Lagta Hai...': Shah Rukh Khan's Duplicate Ibrahim Qadri Reveals Why He Doesn't Want To...

'Mujhe Darr Lagta Hai...': Shah Rukh Khan's Duplicate Ibrahim Qadri Reveals Why He Doesn't Want To...

The Bengal Files Box Office Collection Day 1: Vivek Agnihotri's Film Takes A Slow Start; Expected To...

The Bengal Files Box Office Collection Day 1: Vivek Agnihotri's Film Takes A Slow Start; Expected To...

Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: Tiger Shroff Starrer Takes A Good Opening, But Fails To Beat...

Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: Tiger Shroff Starrer Takes A Good Opening, But Fails To Beat...

'Yeh Bandhan Kabhi Nahi Tootega': Kiku Sharda Reveals Viral Fight Video With Krushna Abhishek Was A...

'Yeh Bandhan Kabhi Nahi Tootega': Kiku Sharda Reveals Viral Fight Video With Krushna Abhishek Was A...

Punjab Floods: From Film Celebrities To Athletes, Here's How They Contributed To Relief Efforts

Punjab Floods: From Film Celebrities To Athletes, Here's How They Contributed To Relief Efforts