 MP News: 12 Train Cancelled; 25 Diverted; Two Regulated Due To Work At Jhansi Station
e-Paper Get App
HomeBhopalMP News: 12 Train Cancelled; 25 Diverted; Two Regulated Due To Work At Jhansi Station

MP News: 12 Train Cancelled; 25 Diverted; Two Regulated Due To Work At Jhansi Station

Work will be carried out on Platform No. 3 of Veerangna Laxmibai Jhansi Station on the Jhansi Division of North Central Railway, removing the washable apron and laying new, ballast-free tracks. Due to this work, the following trains operating through Bhopal Division will be affected till January 8, 2026

Staff ReporterUpdated: Wednesday, November 26, 2025, 07:03 PM IST
article-image
MP News: 12 Train Cancelled; 25 Diverted; Two Regulated Due To Work At Jhansi Station | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Work will be carried out on Platform No. 3 of Veerangna Laxmibai Jhansi Station on the Jhansi Division of North Central Railway, removing the washable apron and laying new, ballast-free tracks. Due to this work, the following trains operating through Bhopal Division will be affected till January 8, 2026:

Trains to be cancelled from the originating station:

1. Train No. 05073 Bengaluru City-Lalkuan (Weekly Tuesday) will be cancelled from December 2, 2025, to January 6, 2026.

2. Train No. 05074 Lalkuan-Bengaluru City (Weekly Saturday) will be cancelled from November 29, 2025, to January 3, 2026.

3. Train No. 07363 Hubli-Yoga Nagari Rishikesh (Weekly Monday) is cancelled till January 05,2026.

4. Train No. 07364 Yoga Nagari Rishikesh-Hubli (Weekly Thursday) is cancelled from November 27,2025 to January 08,2026.

5. Train No. 05559 Raxaul-Udhna (Weekly Saturday) is cancelled from November 29, 2025 to January 03,2026.

6. Train No. 05560 Udhna-Raxaul (Weekly Sunday) is cancelled from November 30,2025 to January 04,2026.

7. Train No. 06597 Yeshwantpur-Yoga Nagari Rishikesh (Weekly Thursday) cancelled from November 27,2025 to January 01,2026.

8. Train No. 06598 Yoga Nagari Rishikesh-Yeshwantpur (Weekly Saturday) cancelled from November 29,2025 to January 03,2026.

9. Train No. 09043 Bandra Terminus-Barhni (Weekly Sunday) cancelled from November 30,2025 to January 04,2026.

10. Train No. 09044 Barhni-Bandra Terminus (Weekly Monday) cancelled from December 01, 2025 to January 05,2026.

11. Train No. 07075 Hyderabad-Gorakhpur (Weekly Friday) cancelled from November 28,2025 to January 02,2026.

12. Train No. 07076 Gorakhpur-Hyderabad (Weekly Sunday) cancelled from November 30,2025 to January 04,2026.

Read Also
Bhopal News: CM Mohan Yadav Launches 3 Development Projects Worth ₹194 Crore In Kolar
article-image

Trains to be diverted

1. Train No. 12172 Haridwar-Lokmanya Tilak Terminus will operate via its diverted route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 28, 2025 to January 06,2026.

2. Train No. 22456 Kalka-Sainagar Shirdi will operate via its diverted route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 27,2025 to January 04,2026.

3. Train No. 12214 Delhi Sarai Rohilla-Yeshwantpur will operate via its diverted route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from December 01,2025 to January 05,2026.

4. Train No. 12754 Hazrat Nizamuddin-Nanded will run via its changed route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 26,2025 to January 07,2026.

5. Train No. 16318 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Kanyakumari will run via its changed route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from till January 05,2026.

6. Train No. 20494 Chandigarh-Madurai will run via its changed route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 28,2025 to January 05,2026.

7. Train No. 16032 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Chennai Central changed route Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina until January 06,2026.

8. Train No. 16788 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Tirunelveli will run via its changed route Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 27,2025 to January 01,2026.

9. Train No. 14314 Bareilly-Lokmanya Tilak Terminus Weekly will run via its changed route Gwalior-Guna-Bina from November 29,2025 to January 03,2026.

10. Train No. 14320 Bareilly-Indore Weekly will run via its changed route Gwalior-Guna-Bina from November 26,2025 to November 07,2026.

11. Train No. Train No. 12162 Agra Cantt-Lokmanya Tilak Terminus will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina from November 29,2025 to January 03,2026.

12. Train No. 22706 Jammu Tawi-Tirupati will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina from November 28,2025 to January 02,2026.

13. Train No. 12752 Jammu Tawi-Nanded will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina from November 30,2025 to January 04,2026.

14. Train No. 22408 Hazrat Nizamuddin-Ambikapur will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina till January 06,2026.

15. Train No. 11078 Jammu Tawi-Pune will run via its diverted route Gwalior-Guna-Bina till January 07,2026.

16. Train No. 09466 Darbhanga-Ahmedabad will run via its diverted route Kanpur-Etawah-Gwalior-Guna from December 01,2025 to January 05,2026.

17. Train No. 09465 Ahmedabad-Darbhanga will run via its diverted route Kanpur-Etawah-Gwalior-Guna from November 28, 2025 to January 02, 2026.

18. Train No. 22129 Lokmanya Tilak Terminus-Ayodhya Cantt. from till January 06,2026 Will run via its diverted route: Lalitpur, Khajuraho, Mahoba.

19. Train No. 22130 Ayodhya Cantt-Lokmanya Tilak Terminus will run via its diverted route: Lalitpur, Khajuraho, Mahoba from November 26, 2025 to January 07,2026.

20. Train No. 04155 Subedarganj-Udhna will run via its diverted route: Subedarganj, Prayagraj, Manikpur, Satna, Itarsi from December 01, 2025 to January 05,2026.

21. Train No. 04156 Udhna-Subedarganj will run via its diverted route: Subedarganj, Prayagraj, Manikpur, Satna, Itarsi till January 06,2026.

22. Train No. 09189 Mumbai Central - Katihar will run via Prayagraj Chheoki, Manikpur, Katni Mudwara, Bina on its diverted route from November 29 to January 03,2026.

23. Train No. 09190 Katihar-Mumbai Central will run via its diverted route of Prayagraj Chheoki, Manikpur, Katni Mudwara, Bina till January 06, 2026.

24. Train No. 06529 Sir M. Visvesvaraya Terminus-Gomtinagar will run via its diverted route of Govindpuri, Bamor Village, Satna, Itarsi till January 05,2026.

25. Train No. 06530 Gomtinagar-Sir M. Visvesvaraya Terminus From November 28, 2025 to January 02, 2026, it will run via its diverted route of Govindpuri, Bamor Village, Satna, Itarsi.

Train Regulation-

1. Train No. 22196 Bandra Terminus - Veerangana Laxmibai Jhansi will run 90 minutes late on Tuesdays and Wednesdays till January 8, 2026 on North Central Railway.

2. Train No. 02200 Bandra Terminus - Veerangana Laxmibai Jhansi will run 90 minutes late on Saturdays from November 29, 2025 to January 3,2026 on North Central Railway.

FPJ Shorts
Karnataka Power Tussle: Congress Leader Rahul Gandhi Assures Meeting As DK Shivakumar Stakes Claim For CM Post
Karnataka Power Tussle: Congress Leader Rahul Gandhi Assures Meeting As DK Shivakumar Stakes Claim For CM Post
Ahmedabad To Host 2030 Commonwealth Games: Know How India Performed In 2010 Delhi CWG
Ahmedabad To Host 2030 Commonwealth Games: Know How India Performed In 2010 Delhi CWG
IIT Bombay To Be Renamed As IIT Mumbai? Maharashtra CM Fadnavis To Write To PM Modi, HRD Minister Amid Jitendra Singh Row
IIT Bombay To Be Renamed As IIT Mumbai? Maharashtra CM Fadnavis To Write To PM Modi, HRD Minister Amid Jitendra Singh Row
Palghar Crime: Kashimira Police Arrest 2 Serial House-Breaking Thieves; Stolen Gold Worth Over ₹15 Lakh Recovered
Palghar Crime: Kashimira Police Arrest 2 Serial House-Breaking Thieves; Stolen Gold Worth Over ₹15 Lakh Recovered

Follow us on

RECENT STORIES

MP News: Sport Means Of Discipline, Balance And Mental Strength, CM Mohan Yadav

MP News: Sport Means Of Discipline, Balance And Mental Strength, CM Mohan Yadav

MP News: 12 Train Cancelled; 25 Diverted; Two Regulated Due To Work At Jhansi Station

MP News: 12 Train Cancelled; 25 Diverted; Two Regulated Due To Work At Jhansi Station

MP News: Community Protests With Sickles Against IAS Santosh Verma Over Controversial Remarks On...

MP News: Community Protests With Sickles Against IAS Santosh Verma Over Controversial Remarks On...

MP News: Speeding Tractor Trolley Falls Into Chambal Canal After Losing Control; Driver's Body...

MP News: Speeding Tractor Trolley Falls Into Chambal Canal After Losing Control; Driver's Body...

MP News: Farmer Suffers Heart Attack During Public Hearing In Gwalior; Saved After CPR By Collector...

MP News: Farmer Suffers Heart Attack During Public Hearing In Gwalior; Saved After CPR By Collector...