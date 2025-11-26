MP News: 12 Train Cancelled; 25 Diverted; Two Regulated Due To Work At Jhansi Station

Bhopal (Madhya Pradesh): Work will be carried out on Platform No. 3 of Veerangna Laxmibai Jhansi Station on the Jhansi Division of North Central Railway, removing the washable apron and laying new, ballast-free tracks. Due to this work, the following trains operating through Bhopal Division will be affected till January 8, 2026:
Trains to be cancelled from the originating station:
1. Train No. 05073 Bengaluru City-Lalkuan (Weekly Tuesday) will be cancelled from December 2, 2025, to January 6, 2026.
2. Train No. 05074 Lalkuan-Bengaluru City (Weekly Saturday) will be cancelled from November 29, 2025, to January 3, 2026.
3. Train No. 07363 Hubli-Yoga Nagari Rishikesh (Weekly Monday) is cancelled till January 05,2026.
4. Train No. 07364 Yoga Nagari Rishikesh-Hubli (Weekly Thursday) is cancelled from November 27,2025 to January 08,2026.
5. Train No. 05559 Raxaul-Udhna (Weekly Saturday) is cancelled from November 29, 2025 to January 03,2026.
6. Train No. 05560 Udhna-Raxaul (Weekly Sunday) is cancelled from November 30,2025 to January 04,2026.
7. Train No. 06597 Yeshwantpur-Yoga Nagari Rishikesh (Weekly Thursday) cancelled from November 27,2025 to January 01,2026.
8. Train No. 06598 Yoga Nagari Rishikesh-Yeshwantpur (Weekly Saturday) cancelled from November 29,2025 to January 03,2026.
9. Train No. 09043 Bandra Terminus-Barhni (Weekly Sunday) cancelled from November 30,2025 to January 04,2026.
10. Train No. 09044 Barhni-Bandra Terminus (Weekly Monday) cancelled from December 01, 2025 to January 05,2026.
11. Train No. 07075 Hyderabad-Gorakhpur (Weekly Friday) cancelled from November 28,2025 to January 02,2026.
12. Train No. 07076 Gorakhpur-Hyderabad (Weekly Sunday) cancelled from November 30,2025 to January 04,2026.
Trains to be diverted
1. Train No. 12172 Haridwar-Lokmanya Tilak Terminus will operate via its diverted route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 28, 2025 to January 06,2026.
2. Train No. 22456 Kalka-Sainagar Shirdi will operate via its diverted route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 27,2025 to January 04,2026.
3. Train No. 12214 Delhi Sarai Rohilla-Yeshwantpur will operate via its diverted route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from December 01,2025 to January 05,2026.
4. Train No. 12754 Hazrat Nizamuddin-Nanded will run via its changed route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 26,2025 to January 07,2026.
5. Train No. 16318 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Kanyakumari will run via its changed route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from till January 05,2026.
6. Train No. 20494 Chandigarh-Madurai will run via its changed route: Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 28,2025 to January 05,2026.
7. Train No. 16032 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Chennai Central changed route Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina until January 06,2026.
8. Train No. 16788 Shri Mata Vaishno Devi Katra-Tirunelveli will run via its changed route Mathura-Bayana-Sogaria-Ruthiyai-Bina from November 27,2025 to January 01,2026.
9. Train No. 14314 Bareilly-Lokmanya Tilak Terminus Weekly will run via its changed route Gwalior-Guna-Bina from November 29,2025 to January 03,2026.
10. Train No. 14320 Bareilly-Indore Weekly will run via its changed route Gwalior-Guna-Bina from November 26,2025 to November 07,2026.
11. Train No. Train No. 12162 Agra Cantt-Lokmanya Tilak Terminus will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina from November 29,2025 to January 03,2026.
12. Train No. 22706 Jammu Tawi-Tirupati will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina from November 28,2025 to January 02,2026.
13. Train No. 12752 Jammu Tawi-Nanded will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina from November 30,2025 to January 04,2026.
14. Train No. 22408 Hazrat Nizamuddin-Ambikapur will run via its diverted route: Gwalior-Guna-Bina till January 06,2026.
15. Train No. 11078 Jammu Tawi-Pune will run via its diverted route Gwalior-Guna-Bina till January 07,2026.
16. Train No. 09466 Darbhanga-Ahmedabad will run via its diverted route Kanpur-Etawah-Gwalior-Guna from December 01,2025 to January 05,2026.
17. Train No. 09465 Ahmedabad-Darbhanga will run via its diverted route Kanpur-Etawah-Gwalior-Guna from November 28, 2025 to January 02, 2026.
18. Train No. 22129 Lokmanya Tilak Terminus-Ayodhya Cantt. from till January 06,2026 Will run via its diverted route: Lalitpur, Khajuraho, Mahoba.
19. Train No. 22130 Ayodhya Cantt-Lokmanya Tilak Terminus will run via its diverted route: Lalitpur, Khajuraho, Mahoba from November 26, 2025 to January 07,2026.
20. Train No. 04155 Subedarganj-Udhna will run via its diverted route: Subedarganj, Prayagraj, Manikpur, Satna, Itarsi from December 01, 2025 to January 05,2026.
21. Train No. 04156 Udhna-Subedarganj will run via its diverted route: Subedarganj, Prayagraj, Manikpur, Satna, Itarsi till January 06,2026.
22. Train No. 09189 Mumbai Central - Katihar will run via Prayagraj Chheoki, Manikpur, Katni Mudwara, Bina on its diverted route from November 29 to January 03,2026.
23. Train No. 09190 Katihar-Mumbai Central will run via its diverted route of Prayagraj Chheoki, Manikpur, Katni Mudwara, Bina till January 06, 2026.
24. Train No. 06529 Sir M. Visvesvaraya Terminus-Gomtinagar will run via its diverted route of Govindpuri, Bamor Village, Satna, Itarsi till January 05,2026.
25. Train No. 06530 Gomtinagar-Sir M. Visvesvaraya Terminus From November 28, 2025 to January 02, 2026, it will run via its diverted route of Govindpuri, Bamor Village, Satna, Itarsi.
Train Regulation-
1. Train No. 22196 Bandra Terminus - Veerangana Laxmibai Jhansi will run 90 minutes late on Tuesdays and Wednesdays till January 8, 2026 on North Central Railway.
2. Train No. 02200 Bandra Terminus - Veerangana Laxmibai Jhansi will run 90 minutes late on Saturdays from November 29, 2025 to January 3,2026 on North Central Railway.