'Love Jihadi Not Allowed In Bhopal Garba Pandals,' Says Madhya Pradesh MLA Alok Sharma - VIDEO

Bhopal (Madhya Pradesh): Madhya Pradesh MLA Alok made a strong comment on Love Jihad and said ‘Love Jihadis cannot enter the Navratri Pandals.’
While speaking to the media, Sharma said, “Jo jis dharam ko manta hai, usko apna tyohar manane ka adhikar hai…..(Whoever follows a religion has the right to celebrate their own festival.)”
The clip surfaced on social media on Wednesday and is going viral on social media.
In the clip, he can be heard saying, “Ye samajh lena chahiye Love Jihadiyon ko ki Madhya Pradesh me Bhartiya Janata Party ki…Mohan Yadav ji ki sarkar hai…. kisi bhi Love Jihadi ko nahi chhoda jayega. Aur jo is prakar se yojna bana kar… teeka lagakar Navratri ki hamare garba pandal me aate hain… kesariya gamcha pehen kar aate hain… unko ab nahi chhoda jayega….(Love Jihadis must understand that in Madhya Pradesh, it is the Bharatiya Janata Party government of Mohan Yadav ji. No Love Jihadi will be spared. Those who plan in this manner - putting on a tilak, entering our Navratri Garba pandals wearing saffron scarves - will not be spared anymore)”
“Aur agar galti karega… to dekho uske makan bhi toot rahe hain aur aise apradhi bahar nahi aa rahe hain, jailon ke andar hain… Ab to unka sthan jailon me hi hoga…. Jailon me bhi sadenge… bahar nahi aayenge… Ye samajh lena chahiye…..(And if they make a mistake… then see, even their houses are being demolished, and such criminals are not coming out — they are inside jails… Now their place will only be in jails…. They will languish in jails… will not come out… Let this be understood.),” MLA Sharma concluded.