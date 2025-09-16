 Eighteen IAS Transferred In Madhya Pradesh
Eighteen IAS Transferred In Madhya Pradesh

As many as eighteen IAS offcers were shifted in the state late on Monday night

Staff ReporterUpdated: Tuesday, September 16, 2025, 12:27 AM IST
article-image
Eighteen IAS Transferred In Madhya Pradesh | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): As many as eighteen IAS offcers were shifted in the state late on Monday night. Vishesh Gadpale, waiting for posting, has been posted as Secretary, Energy department.

Vandana Vaidh, Director, Tribal Regional Development Schemes, has been posted as MD, Madhya Pradesh Finance Corporation, Gajendra Singh  Nagesh, CEO District Panchayat Singhrauli, ass CEO, District Panchayat Narsinghpur, Guru Prasad, MD, State Wide Area Network (SWAN) as Deputy Secretary, Chief Secretary Office, Divyank Singh, CEO, Smart City, Indore as Additional Commissioner, Urban Administration and Development, Bhopal, Tapasya Parihar, CEO District Panchayat Chhatarpur as Commissioner Katni Municipal Corporation etc.

Shishir Gemavat, CEO, District Panchayat Katni, haas been shifted as Additional Commissioner, Urbaan Administration and Development, Bhopal, Dr Neha Jain, CEO, District Panchayat Sehore as Deputy Director, Narmada Valley Development Authority Indore, Shreyansh Kumat, CEO, District Panchayat Mandla, as CEO District Panchayat Ujjain, Tanmay Vashist Verma, CEO District Panchayat Anuppur as Additional Commissioner Bhopal Municipal Corporation, Dalip Kumar, CEO district panchayat  Narsinghpur, as Commissioner, Dewas Municipal Corporation, Pawar Navjeevan Vijay, CEO district panchayat Seoni as Additional Collector Indore, Anil Kumar Rathod, CEO District Panchayat Dindori as Executive Directcor, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation, Regional Office Jabalpur.

Anshuman Raj, CEO District Panchayat Sidhi has been posted as MD, State Wide Area Network, Arth Jain, Sub Divisional Officer Revenue, Shahdol as CEO, Smart City Indore, Arvind Kumar Shah, SDO Revenue Shahdol as Additional Commissioner, Jabalpur Municipal Corporation, T Prateek Rao, SDO Revenue Itarsi as Additional Commissioner, Gwalior Municipal Corporation and Anisha Shrivastava, SDO Revenue, Pipariya, Narmadapuram as Executive Director, MPIDC Regional office Gwalior.

