Bhopal: Ward-wise complete list of winners; All you need to know

Ward no Winners Runners up 1 Laxman (Cong) Radhika Singh(BJP) 2 Kusum Chaturvedi(BJP) Shailendra Tomar(Cong) 3 Karishma Meena(BJP) Renu Maran(Cong) 4 Rajesh Hingorani(BJP) Madhu Chandwani(Cong) 5 Ashok(Cong) Rahul Rajput(BJP) 6 Jyoti Yadav(BJP) Deepa Yadav(Cong) 7 Priyanka Mishra(Cong) Sandhya Jain(BJP) 8 Rehana Sultan(Cong) Priti(BJP) 9 Nahid(Cong) Shabana(AAP) 10 Saroj(BJP) Maya Oswal(Cong) 11 Anita(Ind) Pinki Makoria(BJP) 12 Devendra Bhargava(BJP) Sudhir Gupta(Cong) 13 Manoj Rathore(BJP) Manoj Malviya(Cong) 14 Shiba (Cong) Faiaza Khan(AIMIM) 15 Shailesh Sahu(BJP) Dipti Jain(Cong) 16 Moh Sarvar(Cong) Moh Taufiq(BJP) 17 Sheetal Verma(Cong) Lata Chouhan(BJP) 18 Raju Kushwaha (BJP) Rajheshyam Malviya 19 Wasimuddin((Cong) Mahendra Singh(BJP) 20 Puja Sharma(BJP) Swati Kaushal(Cong) 21 Vinita Soni(BJP) Nisha Saini(Cong) 22 Sammer Huzur(Ind) Priyesh Saxena(BJP) 23 Laeeka Bi(Cong) Sanna(Ind) 24 Shabista (Cong) Nitin Parihar(BJP) 25 Jagdish Yadav(BJP) Wahid (Cong) 26 Rajmani Uike(BJP) Nidhi Maravi(Cong) 27 Binu Saxena(Cong) Pratiksha(BJP) 28 Kishan Suryavanshi(BJP). Vishnu Khatik(Cong) 29 Devanshu Kansana(Cong) Rajendra Rathore(BJP) 30 Pravin Saxena(Cong) Rakesh Joshi(BJP) 31 Brijula Sachan (BJP) Raj Singh (Cong) 32 Arti Aneja(BJP) Bhagchandani(Ind) 33 RK Singh(BJP) Amit Sharma(Cong) 34 Vilash Ghadge (Ind) Yashwant Yadav(Cong) 35 Shirin Khan(Cong) Sadhna Yadav(BJP) 36 Gita Mali(BJP) Moh Raziq(Ind) 37 Vandana (BJP) Varsha Kushwah(Cong 38 Gauri(BJP) Geeta Panthi(Cong) 39 Anand Kumar(BJP) Suresh Sahu(Cong) 40 Masarrat(Ind) Abid Ali(Cong) 41 Moh Sagir Ahmed Khan(Ind) 42 Azizuddin(Cong) Kishore(BJP 43 Nasim Gafoor(Cong) Sweta Tyagi(BJP) 44 Vimlesh Thakur(BJP) Tariq Ali(Cong) 45 Shikha Gohil(Ind) Vandana Jachak(BJP) 46 Yogendra (Guddu) (Cong). Ashraram Sharma(BJP) 47 Girja Khatik(BJP) Saroj Gujare(AAP) 48 Arvind Verma(BJP) Prem Narain(Cong) 49 Babulal Yadav(BJP) Deepak Jadhav(Cong) 50 Sushma Babisha(BJP) Sharmila Karole(Cong) 51 Snehlata Raghuvansi(BJP) Niti Choubey(Cong) 52 Sheela Patidar(BJP) Rajni Dubey(Cong) 53 Pratap Ware(BJP) Akash Khare(Cong) 54 IItendra Shukla(BJP) Mahendra Parmar(Cong) 55 Archna Parmar(BJP) Seema Sahu(Cong) 56 Neeraj Singh(BJP) Rajesh Shukla(Cong) 57 Surendra Vadika(BJP) Paritosh Nandi(Cong) 58 Rakesh Yadav(BJP) Raj Kumar(Cong) 59 Anita(BJP) Ganga Kachke(Ind) 60 B Shakti Rao(BJP) Chandra Sarvate(Cong) 61 Madhu Shivnani(BJP) Urmila Dwivedi(Cong) 62 Rakesh Chaukse(BJP) Manish Yadav(Cong) 63 Shivlal Makoria(BJP) Rampal Ghosale(Cong) 64 Chhaya Thakur(BJP) Nilu Chaukse(Cong) 65 Shiromani Sharma(BJP) Amrita Soni(Cong) 66 Jitendra Thakur(Cong) Santosh Sharma(BJP) 67 Mamta Bai(BJP) Husna Parvin(AAP) 68 Urmila Maurya(BJP) Sakshi Hayaran(Cong) 69 Suryakant Gupta(BJP) Tej Kumar Jain(Cong) 70 Ashok Vani(BJP) Jasnit Singh Anand(Cong) 71 Shradha Dubey(BJP) Gulnaz(Cong) 72 Vikash Patel(BJP) Mahendra Gurjar(Cong) 73 Raju Rathore(BJP) Rahul Sen(Cong) 74 Shakun Singh(BJP) Singar Bai(Cong) 75 Rita Vishwakarma(BJP) Rekha Yadav(Cong) 76 Srikant Rai(BJP) Dilip Padoliya(Cong) 77 Danish Khan(Cong) Shyam Sunder Sharma(BJP) 78 Moh Riaz(Cong) Neeraj Pachori(BJP) 79 Anju Rajput(BJP) Manju Sharma(Cong) 80 Sunita Bhadoria(BJP) Sweta Singh(Cong) 81 Babita Dongare(BJP) Lata Ahirwar(Cong) 82 Jyoti Mishra(BJP) Radha Thakur(Cong) 83 Ravindra Yati(BJP) Mangal Singh(Cong) 84 Shobhana Maran(BJP) Barkha Bai (Cong) 85 Ruma Rajput(BJP) Punam Dangi(Cong)