 Bhopal Power Cut September 9: Power To Remain Disrupted In Rajeev Gandhi College, South Avenue, Trilanga, & More, Check Full List Below
Bhopal Power Cut September 9: Power To Remain Disrupted In Rajeev Gandhi College, South Avenue, Trilanga, & More, Check Full List Below

Residents are advised to plan accordingly as electricity will be unavailable during the mentioned hours.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, September 08, 2025, 08:19 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal power department has announced scheduled electricity shutdowns on 09.09.2025 in various areas for departmental work.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Chaman Plaza, Indrapuri B-Sector, Bhopal Municipal Corporation, Canara Bank, City Heart Hospital, Apsara Complex-III, Anant Shri Hospital, CPRI Colony, D.K. Tower, Girnar Complex, Bank of Baroda, Indrapuri A-Sector, Bhart Nagar, Nirja Nagar, Chhatrasal Nagar, etc.
Reason: Departmental work

Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Rajeev Gandhi College, South Avenue, Green City Trilanga, Akash Ganga, Sahkari Parisar, Trilochan Nagar, etc.
Reason: Departmental work

article-image

Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Area: Maharishi Veda Vigyan, Chaitanya Shiksha Samiti, Maharishi Information, Gurudev Brahmanand Saraswati
Reason: Departmental work

Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Area: Green Meadows Colony
Reason: Departmental work

Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Area: Sahara State Colony, Bhojpal Colony, 11 Mile Tower, Gunj Nagar, Akriti Aqua City, Veerteja Ji Colony, Deepak Wear House, Shubham Wear House
Reason: Departmental work

article-image

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Reliable Colony, Pipaner & nearby areas
Reason: Departmental work

Time: 12:00 PM to 3:00 PM
Area: Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory, Cold Storage, Meerpur
Reason: Departmental work

