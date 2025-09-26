 Bhopal Power Cut September 27: Power To Remain Disrupted In Adampur, Red Square, Transport Nagar & More, Check Full List
Bhopal Power Cut September 27: Power To Remain Disrupted In Adampur, Red Square, Transport Nagar & More, Check Full List

Officials said that power supply will be restored once the departmental work is completed

Friday, September 26, 2025
Area: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House,

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy II, III ETC.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Nalwani Form House, Transport nagar, Anantpur kokta

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Manisha market, Shahpura A Sector, E-7 Ashoka society,Lala Lajpat Rai colony, Rly colony Vivek Apartment 1,2,3,l,Amaltas, Basant Kunj,Maru Dwar Area,

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Area: Red Square, Bhabha College, Jatkhedi Gaon, Mahendra Green Wood, RKDF Medical College, Divya Vani, Paras Villa, Sterling Global Grand , Sagar Pearl, Metro Ashiaana, Eden Park, Paradise Heritage, Swastik Grand, Golden Valley Vilas, Haripuram colony. ,

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

Area: MP Agro.Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar,Vasundhara Col.Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela.,

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Meenakshi Apaertment, regalia, diamond shadi hall, shan e fiza, royal appt, Sufiya Masjid, Rediant Travelers, Keer Sahab Banglow.Collector Office.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Area: VASHUNDHRA BANK COLONY AND NEAREST AREA

Time: 11:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Area: Western Courtyard Colony,Dk-2,Dk-1 Danishkunj, Ten Shop Area ,Fine Campus, Hare Krishna Homes,& Near Area.

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

