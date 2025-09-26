Bhopal Power Cut September 27: Power To Remain Disrupted In Adampur, Red Square, Transport Nagar & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal residents will face power cuts on Wednesday, September 24, as the electricity department has announced maintenance work in different parts of the city.
Area: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy II, III ETC.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Nalwani Form House, Transport nagar, Anantpur kokta
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Manisha market, Shahpura A Sector, E-7 Ashoka society,Lala Lajpat Rai colony, Rly colony Vivek Apartment 1,2,3,l,Amaltas, Basant Kunj,Maru Dwar Area,
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Red Square, Bhabha College, Jatkhedi Gaon, Mahendra Green Wood, RKDF Medical College, Divya Vani, Paras Villa, Sterling Global Grand , Sagar Pearl, Metro Ashiaana, Eden Park, Paradise Heritage, Swastik Grand, Golden Valley Vilas, Haripuram colony. ,
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
Area: MP Agro.Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar,Vasundhara Col.Teelajamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela.,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Meenakshi Apaertment, regalia, diamond shadi hall, shan e fiza, royal appt, Sufiya Masjid, Rediant Travelers, Keer Sahab Banglow.Collector Office.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: VASHUNDHRA BANK COLONY AND NEAREST AREA
Time: 11:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Area: Western Courtyard Colony,Dk-2,Dk-1 Danishkunj, Ten Shop Area ,Fine Campus, Hare Krishna Homes,& Near Area.
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work