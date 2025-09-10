 Bhopal Power Cut September 11: Power To Remain Disrupted In Palasi Village, Danish Hills View, Ashirwad Colony & More, Check Full List Below
Residents are advised to plan accordingly as power supply will remain off during the mentioned hours for necessary maintenance work.

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has planned a power shutdown for maintenance and departmental work in various areas of Bhopal on 11th September 2025.

East Zone
Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi, etc.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Prince Paradise Colony
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Comfort Height Colony, Badwai Village, Nice Space Colony, New Kohefiza, Inox Colony
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

North Zone
Bright Colony, Idgah, Gurudwara, Nilkanth Colony, Goyal Dham, Sahara Parisar, Molana Azad Colony, Niyamat Pura, Star Sadi Hall
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Indravihar B & C Sector, Panchwati, etc.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Kolar Zone
Danish Hills View 4, Ashirwad Colony, Golden Height, Banjari Basti, Sagar Enclave, Good Shepherd Colony, Danishkunj DK 1 & 2, Kanha Kunj, Dussehra Maidan & Nearby Areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Imaliya Village and Nearby Areas
Time: 12:00 PM to 3:00 PM

South Zone
Vittal Market, E-5 Shopping Center, Habibganj Police Station, Apex Bank Colony, NABARD
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

West Zone
Rohitas-1, Comfort Homes, Sky Dream’s, Hemu Kalani, Jyoti Nagar, Jaibhavani, Danish Kunj, Kanha Kunj, Ashirwad Colony, Wood Shirdipuram, Abhivyakti Nagar, Samarth Colony
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

