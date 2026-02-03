 Bhopal Power Cut Plan February 4: Power To Remain Disrupted In Nizamuddin Colony, New Kohefiza, LIG Quarter & More Check Full List
Staff ReporterUpdated: Tuesday, February 03, 2026, 07:47 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut Plan February 4: Power To Remain Disrupted In Nizamuddin Colony, New Kohefiza, LIG Quarter & More Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on February 4, 2026, due to planned maintenance and development work.

Areas & Timings:

Area: Shree Kushal Fabricators, Dristi Off-Set Pvt. Ltd, Fitwell Fasteners, Seema Enterprises, KCS Engineering Works
Time: 10:00 to 17:00
Work: Pole and Conductor Replacement under SSTD Scheme

Area: Nizamuddin Colony, Sagar Estate, Sukh Sagar Colony, Sachitanand Nagar, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: Feeder Bifurcation

Area: Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: Conductor Stringing

Area: Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Comfort Height Colony, Badwai Village, Nice Space Colony, New Kohefiza, Inox Colony
Time: 10:00 to 16:00
Work: Conductor Stringing

Area: Pushpa Nagar, LIG Quarter, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: Additional Bay Work at 33/11 KV Chandbad Substation

Area: Chandbad, Bajariya, Vijay Hotel, BES Colony, Kishor Talkies, State Bank, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: Additional Bay Work at 33/11 KV Chandbad Substation

Area: Rajeev Gandhi College, South Avenue, Green City Trilanga, Akash Ganga, Sahkari Parisar, Trilochan Nagar, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: Line Maintenance

Area: Shahpura A Sector, E-7 Ashoka Society, Vivek Apartment 1, 2, 3, Amaltas
Time: 12:00 to 14:00
Work: Line Maintenance

Area: Jhulelal Market, Taigor Ward, Shivaji Ward & surrounding areas
Time: 10:00 to 16:00
Work: Nagar Nigam Construction Work

Area: Sagar Bungalow, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: NHIA Construction Work

Area: MLA Residential House, Malviya Nagar, IDBI Bank, MLA Quarters and nearby areas
Time: 12:00 to 16:00
Work: HOD Substation Shifting Work

