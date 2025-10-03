Bhopal Power Cut October 4: Power To Remain Disrupted In Medical Hostel, Sajda Nadar & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 4, 2025, due to departmental work. The details are as follows:
Area: Medical Hostel, Sajda Nadar, Karbala Road, Misha Apartments, Mahapor Niwas, Nadara Complex, Thana Kohe Fiza
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Piriya Mohalla, Siddhi Vinayak
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Rachna Nagar, Gautam Nagar, Bank Colony, DPI, Bharat Petroleum
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Swarn Kunj, Narmada Apartment, Rajat Golden Nest
Time: 12:00 PM to 1:00 PM
Area: Anshul Vihar, Vandana Homes, Mount Carmel School, Windsor Arraliya, Elegant, Suraksha Enclave, Windsor Palm, Inayatpur Pump House, Vatika Heritage
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Residents are advised to plan their work accordingly and use alternative arrangements during the scheduled power cuts.