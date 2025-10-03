 Bhopal Power Cut October 4: Power To Remain Disrupted In Medical Hostel, Sajda Nadar & More, Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut October 4: Power To Remain Disrupted In Medical Hostel, Sajda Nadar & More, Check Full List

Bhopal Power Cut October 4: Power To Remain Disrupted In Medical Hostel, Sajda Nadar & More, Check Full List

Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 4, 2025, due to departmental work

FPJ Web DeskUpdated: Friday, October 03, 2025, 07:51 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut October 4: Power To Remain Disrupted In Medical Hostel, Sajda Nadar & More, Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 4, 2025, due to departmental work. The details are as follows:

Area: Medical Hostel, Sajda Nadar, Karbala Road, Misha Apartments, Mahapor Niwas, Nadara Complex, Thana Kohe Fiza
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Piriya Mohalla, Siddhi Vinayak
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Read Also
Indore Events Calendar For October 4-5 Weekend: Explore Rage Room, Standup By Vikas Kush Sharma,...
article-image

Area: Rachna Nagar, Gautam Nagar, Bank Colony, DPI, Bharat Petroleum
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

FPJ Shorts
Veteran Journalist & Padma Bhushan Awardee TJS George Passes Away At 97
Veteran Journalist & Padma Bhushan Awardee TJS George Passes Away At 97
Bombay HC Dismisses Anil Ambani’s Plea Against SBI Classifying Reliance Communications Loan Account As ‘Fraudulent’
Bombay HC Dismisses Anil Ambani’s Plea Against SBI Classifying Reliance Communications Loan Account As ‘Fraudulent’
UP On High Alert: Friday Prayers Pass Peacefully Amid Heavy Security In Bareilly - VIDEO
UP On High Alert: Friday Prayers Pass Peacefully Amid Heavy Security In Bareilly - VIDEO
Mumbai Anti-Narcotics Operation: DRI Seizes 7.95 Kg Cocaine Worth ₹79.5 Crore From 2 Female Passengers At CSMIA
Mumbai Anti-Narcotics Operation: DRI Seizes 7.95 Kg Cocaine Worth ₹79.5 Crore From 2 Female Passengers At CSMIA

Area: Swarn Kunj, Narmada Apartment, Rajat Golden Nest
Time: 12:00 PM to 1:00 PM

Area: Anshul Vihar, Vandana Homes, Mount Carmel School, Windsor Arraliya, Elegant, Suraksha Enclave, Windsor Palm, Inayatpur Pump House, Vatika Heritage
Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Residents are advised to plan their work accordingly and use alternative arrangements during the scheduled power cuts.

Follow us on

RECENT STORIES

MP News: CM Mohan Yadav Meets Khandwa Accident Victims' Kin

MP News: CM Mohan Yadav Meets Khandwa Accident Victims' Kin

MP News: Name Change Clash Heats Up In Jaisinagar

MP News: Name Change Clash Heats Up In Jaisinagar

First Time In Madhya Pradesh: Interpol Blue Notice Against Mastermind Of ₹3,200-Crore Fraud

First Time In Madhya Pradesh: Interpol Blue Notice Against Mastermind Of ₹3,200-Crore Fraud

Bhopal News: Gym Jihad! Trainers Under Scanner After Habibganj Hotel Incident

Bhopal News: Gym Jihad! Trainers Under Scanner After Habibganj Hotel Incident

Bhopal News: Licensed Firearm Holders Under Police Scanner As Stray Bullet Kills Girl At Kolar

Bhopal News: Licensed Firearm Holders Under Police Scanner As Stray Bullet Kills Girl At Kolar