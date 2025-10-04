Bhopal Power Cut October 5: Power To Remain Disrupted In Ganesh Mandir, K-Sector & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 5, 2025, due to departmental work. The details are as follows:
Colonies: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti etc.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Chambal, Govindpura Office Campus, Ccomplete Bijli Nagar Colony etc.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: E-2, E-3, E-4, Niramya hospital, Narmada hospital BJP office , National hospital, Hdfc Bank vittal Mkt , Arjun fitness club commercial Tax ofice, Sanya hospital.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Mkt, Phoota makbara, Ram Mandir gurubaksh ki tallaiya
Time: 07:00 am to 12:00
Reason: Departmental work
Colonies: Sambhavna Trust hospital, New kabad khana, Shakti Plastic, Aelehadis Maszid, Mp atou house, Hotel Taj, Remson, alishan, Jyoti
Time: 07:00 am to 12:00
Reason: Departmental work