 Bhopal Power Cut October 5: Power To Remain Disrupted In Ganesh Mandir, K-Sector & More, Check Full List
Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 5, 2025, due to departmental work

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, October 04, 2025, 08:52 PM IST
Bhopal Power Cut October 5: Power To Remain Disrupted In Ganesh Mandir, K-Sector & More, Check Full List | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 5, 2025, due to departmental work. The details are as follows:

Colonies: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti etc.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Chambal, Govindpura Office Campus, Ccomplete Bijli Nagar Colony etc.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: E-2, E-3, E-4, Niramya hospital, Narmada hospital BJP office , National hospital, Hdfc Bank vittal Mkt , Arjun fitness club commercial Tax ofice, Sanya hospital.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Mkt, Phoota makbara, Ram Mandir gurubaksh ki tallaiya

Time: 07:00 am to 12:00

Reason: Departmental work

Colonies: Sambhavna Trust hospital, New kabad khana, Shakti Plastic, Aelehadis Maszid, Mp atou house, Hotel Taj, Remson, alishan, Jyoti

Time: 07:00 am to 12:00

Reason: Departmental work

