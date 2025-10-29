 Bhopal Power Cut October 30: Power To Remain Disrupted In Aerocity Colony, Coralwood, Jatkhedi & More, Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut October 30: Power To Remain Disrupted In Aerocity Colony, Coralwood, Jatkhedi & More, Check Full List

Bhopal Power Cut October 30: Power To Remain Disrupted In Aerocity Colony, Coralwood, Jatkhedi & More, Check Full List

The department has requested residents of these areas to take necessary precautions and plan their work accordingly.

Syed Faizan AliUpdated: Wednesday, October 29, 2025, 09:41 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut October 30: Power To Remain Disrupted In Aerocity Colony, Coralwood, Jatkhedi & More, Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a power shutdown in several areas of Bhopal on 29 October 2025 due to departmental maintenance work.

The power will remain off for a few hours in different colonies as per the schedule below.

Area: Aerocity Colony & Area

Time: 10:00 am to 16:00

FPJ Shorts
'Will Stop Trains If...': Former Minister Bachu Kadu After Bombay HC Orders To Vacate Wardha Road Amid Farm Loan Waiver Protest In Nagpur- VIDEO
'Will Stop Trains If...': Former Minister Bachu Kadu After Bombay HC Orders To Vacate Wardha Road Amid Farm Loan Waiver Protest In Nagpur- VIDEO
BMC Elections 2025: Lottery To Determine Reservation To Be Drawn On November 11, Final List To Be Published On November 28
BMC Elections 2025: Lottery To Determine Reservation To Be Drawn On November 11, Final List To Be Published On November 28
Florida Governor DeSantis Orders End Of H-1B Visa Use In State Universities
Florida Governor DeSantis Orders End Of H-1B Visa Use In State Universities
IND W Vs AUS W, ICC Women's World Cup Semifinal: Will Shafali Verma Be Included In Team India's Playing XI Against Australia?
IND W Vs AUS W, ICC Women's World Cup Semifinal: Will Shafali Verma Be Included In Team India's Playing XI Against Australia?

Reason: Departmental work

Read Also
Bhopal News: 70-Year-Old Wants To Be Groom For Third Time
article-image

Area: Jatkhedi, 16 Acre, Kanjar Mohalla, Bagmugaliya Basti , Bhawani nagar

Time: 10:30 am to 12:30

Reason: Departmental work

Area: Coralwood

Time: 11:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Area: Pipaliya Pende Khan & Near by Area.

Time: 11:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Read Also
MP News: Passenger Slips On Rail Track While Boarding Moving Amravati Express At Jabalpur Station;...
article-image

Area: MLA rest house and all nearest area

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Area: Nehru nagar, DRP Line and all nearest area

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Follow us on

RECENT STORIES

Raja Raghuvanshi Murder Case: Meghalaya Court Frames Charges Against Sonam, Four Others

Raja Raghuvanshi Murder Case: Meghalaya Court Frames Charges Against Sonam, Four Others

MP News: LoP Umang Singhar Alleges Plot To Delete 50 Lakh Migrant Names In Special Intensive...

MP News: LoP Umang Singhar Alleges Plot To Delete 50 Lakh Migrant Names In Special Intensive...

MP News: 'Cows Are Killed To Humiliate Hindus,' Says Ex-CM Uma Bharti

MP News: 'Cows Are Killed To Humiliate Hindus,' Says Ex-CM Uma Bharti

MP News: Rising Crimes Worry Government; Tarnish The Image Of The Police

MP News: Rising Crimes Worry Government; Tarnish The Image Of The Police

Bhopal News: Four AIIMS Doctors Create Scene Outside Premises After Being Caught Drinking

Bhopal News: Four AIIMS Doctors Create Scene Outside Premises After Being Caught Drinking