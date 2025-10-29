Bhopal Power Cut October 30: Power To Remain Disrupted In Aerocity Colony, Coralwood, Jatkhedi & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a power shutdown in several areas of Bhopal on 29 October 2025 due to departmental maintenance work.
The power will remain off for a few hours in different colonies as per the schedule below.
Area: Aerocity Colony & Area
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Jatkhedi, 16 Acre, Kanjar Mohalla, Bagmugaliya Basti , Bhawani nagar
Time: 10:30 am to 12:30
Reason: Departmental work
Area: Coralwood
Time: 11:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Area: Pipaliya Pende Khan & Near by Area.
Time: 11:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: MLA rest house and all nearest area
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Nehru nagar, DRP Line and all nearest area
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work