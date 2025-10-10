 Bhopal Power Cut October 11: Power To Remain Disrupted In New Subhasha Nagar, Punjabi Bagh, Golghar & More, Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut October 11: Power To Remain Disrupted In New Subhasha Nagar, Punjabi Bagh, Golghar & More, Check Full List

Bhopal Power Cut October 11: Power To Remain Disrupted In New Subhasha Nagar, Punjabi Bagh, Golghar & More, Check Full List

The department has stated that power cuts are necessary for maintenance work and requested citizens to cooperate during the scheduled outage.

FPJ Web DeskUpdated: Friday, October 10, 2025, 07:35 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut October 11: Power To Remain Disrupted In New Subhasha Nagar, Panjabi Bagh, Golghar & More, Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a scheduled power outage in several areas of Bhopal on Saturday, October 11, 2025, due to departmental maintenance work. Residents are advised to plan accordingly.

Colonies: New Subhasha Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Asoka Enclave, Yalgar Press, baghdilkusha, Pull Bogda ETC.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

FPJ Shorts
Navi Mumbai Crime: 28-Year-Old Woman Patient Allegedly Molested At Airoli Private Hospital; Doctor Booked
Navi Mumbai Crime: 28-Year-Old Woman Patient Allegedly Molested At Airoli Private Hospital; Doctor Booked
Navi Mumbai News: Thousands Of Rickshaw Drivers Hold Protest March At Konkan Bhavan Demanding Justice
Navi Mumbai News: Thousands Of Rickshaw Drivers Hold Protest March At Konkan Bhavan Demanding Justice
Congress Announces Candidates For 5 MLC Seats In Uttar Pradesh, To Contest Without SP Alliance
Congress Announces Candidates For 5 MLC Seats In Uttar Pradesh, To Contest Without SP Alliance
Pakistan Inspires Indian Air Force's Dinner Menu! Balakot Tiramisu, Rawalpindi Tikka & More At IAF's 93rd Anniversary
Pakistan Inspires Indian Air Force's Dinner Menu! Balakot Tiramisu, Rawalpindi Tikka & More At IAF's 93rd Anniversary

Colonies: Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Surjeet Auto, Om Outo ETC..

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Bagh farhat Afza, Aish Bagh, Janta Quarter ETC..

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Read Also
MP Shocker! Man Sexually Assaults Woman's Dead Body Kept Inside Morgue; CCTV Footage Prompts Police...
article-image

Colonies: Dewki nagar , Panna nagar ,Area around seven shops, etc.

Time: 11:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Colonies: Golghar,Pari Bazar,Benzir Ground,Vradh Ashram,Sultaniya Kanya Vidhyalya,Vinoba Colony,Purani Adalat Shahjahanabad,Barah Mahal,

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Gad Chauraha,Loke Ayukt,SBI,Idgah,Vimal Narsing Home,Classic Appartment,,

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Thela Rd.,G.A.D. Chauraha,Mayo Hospital Jhirno Ka Mandir Kala Darwaja Tajul Masajid GPO LBS Hospital,

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Chintaman Rd,Mahal Tabbamiyan,Chowk Bazar,Jama Masjid

Time: 10:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Colonies: Paraspar Colony, Sterling Green View 1, Amltas Ph-1, Herambh Homes, New Frend Soc., Shant Enclave - 1 &2, Amrakunj, Chhtrapati Jhuggi, Kaliasot Irrig Campus

Time: 10:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Read Also
MP Cough Syrup Case: Accused Owner Of Pharmaceutical Company Presented In Chhindwara's Parasia Court
article-image

Colonies: CHUNABHTTI VILLAGE, CHANKYAURI COLONY, VARDMAN PARISAR, PARASPER COLONY, CHANKYAURI COLONY

Time: 10:00 am to 13:00

Reason: Departmental work

Colonies: Transport Nagar, Radhapuram, Krishnapuram, Shivalaya Complex, Anuja Village, Optel Kunj & Near Area

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

Colonies: Fortune kasturi, sagar height,Deepak society,Akshat homes,Sangrilla,Century DLX, Nikhil Bunglow Nirupam Royal, , bundelkhand.Shehatra bahu nagar and nearby area.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: CORALWOOD, AP Enclave Colony.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

The department has stated that power cuts are necessary for maintenance work and requested citizens to cooperate during the scheduled outage.

Follow us on

RECENT STORIES

MP News: Minor Held Hostage, Raped At Farmhouse In Gwalior; Case Registered Under POCSO Act

MP News: Minor Held Hostage, Raped At Farmhouse In Gwalior; Case Registered Under POCSO Act

Bhopal Power Cut October 11: Power To Remain Disrupted In New Subhasha Nagar, Punjabi Bagh, Golghar...

Bhopal Power Cut October 11: Power To Remain Disrupted In New Subhasha Nagar, Punjabi Bagh, Golghar...

MP News: Couples Above 55, Newlyweds Honoured During Karwa Chauth Celebrations In Gwalior

MP News: Couples Above 55, Newlyweds Honoured During Karwa Chauth Celebrations In Gwalior

MP Cough Syrup Case: Accused Owner Of Pharmaceutical Company Presented In Chhindwara's Parasia Court

MP Cough Syrup Case: Accused Owner Of Pharmaceutical Company Presented In Chhindwara's Parasia Court

MP Shocker! Man Sexually Assaults Woman's Dead Body Kept Inside Morgue; CCTV Footage Prompts Police...

MP Shocker! Man Sexually Assaults Woman's Dead Body Kept Inside Morgue; CCTV Footage Prompts Police...