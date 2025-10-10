Bhopal Power Cut October 11: Power To Remain Disrupted In New Subhasha Nagar, Punjabi Bagh, Golghar & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a scheduled power outage in several areas of Bhopal on Saturday, October 11, 2025, due to departmental maintenance work. Residents are advised to plan accordingly.
Colonies: New Subhasha Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Asoka Enclave, Yalgar Press, baghdilkusha, Pull Bogda ETC.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Surjeet Auto, Om Outo ETC..
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Bagh farhat Afza, Aish Bagh, Janta Quarter ETC..
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Dewki nagar , Panna nagar ,Area around seven shops, etc.
Time: 11:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Colonies: Golghar,Pari Bazar,Benzir Ground,Vradh Ashram,Sultaniya Kanya Vidhyalya,Vinoba Colony,Purani Adalat Shahjahanabad,Barah Mahal,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Gad Chauraha,Loke Ayukt,SBI,Idgah,Vimal Narsing Home,Classic Appartment,,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Thela Rd.,G.A.D. Chauraha,Mayo Hospital Jhirno Ka Mandir Kala Darwaja Tajul Masajid GPO LBS Hospital,
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Chintaman Rd,Mahal Tabbamiyan,Chowk Bazar,Jama Masjid
Time: 10:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Colonies: Paraspar Colony, Sterling Green View 1, Amltas Ph-1, Herambh Homes, New Frend Soc., Shant Enclave - 1 &2, Amrakunj, Chhtrapati Jhuggi, Kaliasot Irrig Campus
Time: 10:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Colonies: CHUNABHTTI VILLAGE, CHANKYAURI COLONY, VARDMAN PARISAR, PARASPER COLONY, CHANKYAURI COLONY
Time: 10:00 am to 13:00
Reason: Departmental work
Colonies: Transport Nagar, Radhapuram, Krishnapuram, Shivalaya Complex, Anuja Village, Optel Kunj & Near Area
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
Colonies: Fortune kasturi, sagar height,Deepak society,Akshat homes,Sangrilla,Century DLX, Nikhil Bunglow Nirupam Royal, , bundelkhand.Shehatra bahu nagar and nearby area.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: CORALWOOD, AP Enclave Colony.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
The department has stated that power cuts are necessary for maintenance work and requested citizens to cooperate during the scheduled outage.