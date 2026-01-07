 Bhopal Power Cut January 8: Power Supply Will Be Affected In Vallabh Nagar, Bhim Nagar, Janta Nagar & More Check Full List
Several areas of Bhopal will face scheduled power cuts on January 8 due to departmental maintenance work. Electricity supply will be suspended for a few hours in localities including Pragti Parisar, Malviya Nagar, Birla Mandir area, Janta Nagar, Lake Pearl Garden and Vivekanand Nagar. Residents have been advised to plan accordingly.

Updated: Wednesday, January 07, 2026, 07:39 PM IST
article-image
Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of several parts of Bhopal will face a power cut on January 8, 2026, due to departmental work.

The electricity supply will remain suspended in different areas for a few hours as maintenance and related work is scheduled by the power department. People have been advised to plan their day accordingly.

Area: Pragti Parisar And All Nearest Area.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Happy Homes, Patrakar Bhawan, MLA Rest House, Harrison House, IDBI Bank Opp AIR Tel, Malviya Complex, Dr Nahar Line, Bahurani Saree, Suvidha Law House, Sajawat Jewellers, Central Mkt, Mochi Show Room, 82 Malviya Nagar.

Time: 11:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar And All Nearest Area.

Time: 11:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase- I, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Saint Jude, Royal homes. Etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Lake Pearl Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar, Suraj Nagar, Manan hospital

Time: 11:00 to 14:00

Reason: Departmental work

Area: Vivekanand Nagar, Samanvay, Soniya Vihar, New Fort, New Fort Extension, Avantika Ph-3, Surendra Manik

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Area: DPS School, Bairagarh Chichli, Meena Khedi, Daulatpur, Vipsana Centre, Peer Badli, Satgarhi, Amrai, Gehukheda & Near Area

Time: 11:00 to 14:00

Reason: Departmental work

