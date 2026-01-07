Bhopal Power Cut January 8: Power Supply Will Be Affected In Vallabh Nagar, Bhim Nagar, Janta Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of several parts of Bhopal will face a power cut on January 8, 2026, due to departmental work.
The electricity supply will remain suspended in different areas for a few hours as maintenance and related work is scheduled by the power department. People have been advised to plan their day accordingly.
Area: Pragti Parisar And All Nearest Area.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Happy Homes, Patrakar Bhawan, MLA Rest House, Harrison House, IDBI Bank Opp AIR Tel, Malviya Complex, Dr Nahar Line, Bahurani Saree, Suvidha Law House, Sajawat Jewellers, Central Mkt, Mochi Show Room, 82 Malviya Nagar.
Time: 11:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar And All Nearest Area.
Time: 11:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase- I, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Saint Jude, Royal homes. Etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Lake Pearl Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar, Suraj Nagar, Manan hospital
Time: 11:00 to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Vivekanand Nagar, Samanvay, Soniya Vihar, New Fort, New Fort Extension, Avantika Ph-3, Surendra Manik
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Area: DPS School, Bairagarh Chichli, Meena Khedi, Daulatpur, Vipsana Centre, Peer Badli, Satgarhi, Amrai, Gehukheda & Near Area
Time: 11:00 to 14:00
Reason: Departmental work