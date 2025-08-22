Bhopal Power Cut August 23: Power To Remain Disrupted In Minal, Aakash Garden, Bhensakedi & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on August 23, 2025 for departmental work.
Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours.
Colonies and Timings:
(East)
Colonies: Minal, Geet Ganesh, Aaditya parishar, Durgesh Vihar, Nainagiri, Chhatrasal, Narela Shankari Village, kanta Shravan Club House, Shravan Kanta Colony, Archana Campus, Balaji Nagar,
Time: 10:00 am to 12:00
Reason: Departmental work
(North)
Colonies: Bhensakedi, Aakash garden, Madhav Aashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(South)
Colonies: BHEL pump, Bidla mandir, Shahid smarak, MLA rest house.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies:1250 Qtrs., Kalyani Hostel , Urja bhawan, 5 No. stop, Charimli
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work