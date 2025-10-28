Bhopal News: Special Train To Run One Trip Between Chhapra–Lokmanya Tilak Via Rani Kamalapati For Chhath Festival Travelers

Bhopal (Madhya Pradesh): To manage additional passenger traffic and facilitate travel during the Chhath festival, the Railway Administration will operate a special train between Chhapra and Lokmanya Tilak Terminus, with one trip in each direction via Bina, Rani Kamalapati, and Itarsi in the Bhopal division.
Chhapra–Lokmanya Tilak–Chhapra (via Bina, Rani Kamalapati, Itarsi) Special Train:
Train No. 05083 Chhapra–Lokmanya Tilak Special will depart from Chhapra at 08:00 hrs on October 29, arrive at Bina at 19:30 hrs the same day, Rani Kamalapati at 22:20 hrs, Itarsi at 00:02 hrs the next day, and reach Lokmanya Tilak Terminus at 12:00 hrs.
On the return journey, Train No. 05084 Lokmanya Tilak–Chhapra Special will depart from Lokmanya Tilak Terminus at 14:00 hrs on October 30, arrive at Itarsi at 03:15 hrs, Rani Kamalapati at 05:35 hrs, Bina at 07:40 hrs, and reach Chhapra at 04:45 hrs on the following day.
This train will consist of 20 LHB coaches, including 10 Economy Third AC coaches, 4 Sleeper coaches, 4 General Class coaches, 1 SLRD, and 1 Generator Car.
Stoppages: Masrakh, Didhwa Dubauli, Thawe, Padrauna, Ramkola, Kaptanganj, Gorakhpur, Basti, Gonda, Barabanki, Gomtinagar, Badshahnagar, Aishbagh, Kanpur Central, Orai, Veerangna Rani Laxmibai, Bina, Rani Kamalapati, Itarsi, Khandwa, Bhusaval, Nashik, Igatpuri, and Kalyan — in both directions.