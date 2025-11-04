Bhopal News: Four Special Trains To Run Through Itarsi For Passenger Convenience

Bhopal (Madhya Pradesh): In view of the additional passenger traffic, the Railways has decided to run special trains to various destinations for the convenience of passengers and to meet their travel demand. These four special trains will pass through Itarsi station of Bhopal division.
1) Barauni-Bandra Terminus Special Train (1 trip)
Train No. 05265 Barauni to Bandra Terminus Special Train will depart from Barauni station on November 11 at 12:00 noon, reach Satna at 01:20 am the next day, Katni at 02:55 am, Jabalpur at 04:05 am, Itarsi at 09:05 am, and reach Bandra Terminus station at 05:45 am the third day.
Stoppages include Mokama, Barh, Bakhtiyarpur Junction, Rajendra Nagar, Patna, Danapur, Ara, Buxar, Pandit Deendayal Upadhyay, Prayagraj Chheoki, Satna, Katni, Jabalpur, Itarsi, Khandwa, Bhusaval, Nandurbar, and Valsad.
2) Barauni-Bandra Terminus Special Train (1 Trip)
Train No. 05267 Barauni to Bandra Terminus Special Train will depart from Barauni station on November 12 at 12:00 noon, reach Satna at 01:20 am the next day, Katni at 02:55 am, Jabalpur at 04:05 am, Itarsi at 09:05 am, and reach Bandra Terminus station at 05:45 am the third day.
Stoppages include Mokama, Barh, Bakhtiyarpur Junction, Rajendra Nagar, Patna, Danapur, Ara, Buxar, Pandit Deendayal Upadhyay, Prayagraj Chheoki, Satna, Katni, Jabalpur, Itarsi, Khandwa, Bhusaval, Nandurbar and Valsad.
3) Barauni-Ernakulam Junction Special Train (2 trips)
Train No. 05263 Barauni to Ernakulam Special Train will depart from Barauni station at 8:30 PM on November 11 and November 12, reaching Satna at 7:45 AM, Katni at 9:00 AM, Jabalpur at 10:35 AM, Itarsi at 1:20 PM, and Ernakulam Junction station at 6:00 AM on the fourth day.
Stoppages include Mokama, Barh, Bakhtiyarpur Junction, Rajendra Nagar, Patna, Danapur, Ara, Buxar, Pandit Deendayal Upadhyaya, Prayagraj Chheoki, Satna, Katni, Jabalpur, Itarsi, Nagpur, Ballarshah, Warangal, Vijayawada, Gudur, Perambur, Katpadi, Jolarpettai, Salem, Erode, Tiruppur, Pottanur, Palakkad, Thrissur and Aluva.
4) Muzaffarpur Junction - Sir M. Visvesvaraya Terminus, Bengaluru Special Train (2 trips)
Train No. 05545 Muzaffarpur Junction to Sir M. Visvesvaraya Terminus, Bengaluru Special Train will depart from Muzaffarpur Junction station at 21:15 hrs on November 11 and November 12 reaching Satna at 08:15 hrs, Katni at 09:20 hrs, Jabalpur at 10:45 hrs, Itarsi at 14:15 hrs, and Sir M. Visvesvaraya Terminus, Bengaluru station at 23:50 hrs on the third day.
Stoppages include Hajipur, Patliputra, Danapur, Ara, Buxar, Pandit Deendayal Upadhyay, Prayagraj Chheoki, Satna, Katni, Jabalpur, Itarsi, Nagpur, Ballarshah, Warangal, Vijayawada, Gudur, Perambur, Katpadi, Jolarpettai, and Krishnarajapuram.