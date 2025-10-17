 Pakistan Launches Airstrike On Afghanistan Hours After Ceasefire Ended - VIDEO
Pakistan Launches Airstrike On Afghanistan Hours After Ceasefire Ended - VIDEO

The strikes come on a day when a Pakistani delegation has already arrived in Doha,

Saurabh PandeyUpdated: Friday, October 17, 2025, 10:55 PM IST
article-image
X/@meghupdates

In a fresh escalation of cross-border tensions, Pakistan carried out airstrikes on Afghan territory once again.

It is a developing story

