Salman@60: Celebs Reveal Their Favourite Salman Khan Moments Ahead Of His 60th Birthday

Dabboo Ratnani, photographer
Films
Sultan
Bajrangi Bhaijaan
Andaz Apna Apna
Songs
Pehla Pehla Pyar Hai (Hum Aapke Hain Koun)
Swag Se Swagat (Tiger Zinda Hai)
O O Jaane Jana (Pyar Kiya Toh Darna Kya)
Dialogues
“Hum tum mein itne chhed karenge, ki confuse ho jaoge ki saans kahan se le aur paadein kahan se.” (Dabangg)
“Ek baar jo maine commitment kar li, uske baad toh main apne aap ki bhi nahin sunta.” (Wanted)
“Agar tum mujhe yun hi dekhte rahoge, toh tumhe mujhse pyaar ho jaayega.” (Hum Dil De Chuke Sanam)
Rakesh Bedi, actor
Films
Maine Pyaar Kiya
Hum Aapke Hain Kaun
Bajrangi Bhaijaan
Songs
O Jaana Na Jaana Yeh Dil Tera Deewana (Jab Pyaar Kisise Hota Hai)
Dil Deewana Bin Sajna Ke Maane Na (Maine Pyaar Kiya)
Yeh Mausam Ka Jaadu Hai Mitwa (Hum Aapke Hain Kaun)
Dialogues
“Dosti ka ek usool hai madam - no sorry no thank you.” (Maine Pyaar Kiya)
“Mujh pe ek ehsaan karna, mujh pe koi ehsaan mat karna.” (Bodyguard)
“Ek baar jo maine commitment kar di toh main apne aap ki bhi nahin sunta.” (Wanted)
Satyarth Nayak, author
Films
Bajrangi Bhaijaan
Andaz Apna Apna
Hum Dil De Chuke Sanam
Songs
Baahon Ke Darmiyan (Khamoshi)
Mere Rang Mein Rangnewali (Maine Pyar Kiya)
Saathiya, Yeh Tu Ne Kya Kiya (Love)
Dialogues
Ooi Maa (Andaz Apna Apna)
Mujh par ek ehsaan karna/ mujh par koi ehsaan mat karna (Bodyguard)
Ek baar jo maine commitment kar di, uske baad toh main khud ki bhi nahi sunta (Wanted)
Varun Inamdar, chef
Films
Baaghi
Hum Aapke Hain Kaun
Tere Naam
Songs
Baahon Ke Darmiyaan (Khamoshi)
Madhosh Dil Ki Dhadkan (Jab Pyaar Kisise Hota Hai)
Awara, awara dil mera (Dabangg 3)
Dialogues
"Bharosa bhi hai, himmat bhi hai aur taaqat bhi. Aur pagalpan, hadh se zyada." (Dabangg)
"Jis race se mujhe nikaalne ki baat kar rahe hain yeh bewakoof, woh nahi jaante, uss race ka sikander main hoon." (Race 3)
"Tum pagal ho Anjali.Tumne sirf ussise pyar kiya hai, jabse tumne pyaar ko samjha hai, pyaar ko jaana hai." (Kuch Kuch Hota Hai.)
Terence Lewis, choreographer
Films
Hum Dil De Chuke Sanam
Bajrangi Bhaijaan
Tere Naam
Songs
Tadap Tadap Ke Iss Dil (Hum Dil De Chuke Sanam)
Chand Chhupa Badal Mein Sharmake Meri Jaana (Hum Dil De Chuke Sanam)
Aate Jaate Hanste Gaate Socha Tha Maine (Maine Pyaar Kiya)
Dialogues
“Na main tumse door hoon, na paas… bas thoda sa alag hoon” (Tere Naam)
“Kisi ko dard dene se pehle sochna chahiye… kahin woh tumse zyada akela na ho” (Bajrangi Bhaijaan)
“Khamoshi bhi ek jawaab hoti hai” (Tubelight)
Gaurav Gera, actor
Films
Maine Pyar Kiya
Hum Aapke Hain Koun
Bajrangi Bhaijaan
Songs
Aate Jaate Hanste Gaate (Maine Pyaar Kiya)
Chunnari Chunnari (Biwi No. 1)
O O Jaane Jana (Pyar Kiya Toh Darna Kya)
Dialogues
“Dosti ka ek usool hai madam - no sorry no thank you.” (Maine Pyaar Kiya)
“Maa. Kal maine bahut socha. Aisee ladki ghar ka kaam kaaj thodi karegi. Arre mattar thodi chhilegi”.
“Hum tum mein itne chhed karenge, ki confuse ho jaoge ki saans kahan se le aur paadein kahan se.” (Dabangg)