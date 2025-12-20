 Salman@60: Celebs Reveal Their Favourite Salman Khan Moments Ahead Of His 60th Birthday
Salman@60: Celebs Reveal Their Favourite Salman Khan Moments Ahead Of His 60th Birthday

From iconic films to unforgettable dialogues, a pre-birthday tribute to Salman Khan turning 60 on December 27

Anita Raheja Updated: Saturday, December 20, 2025, 08:57 PM IST
article-image

Dabboo Ratnani, photographer

Films

Sultan

Bajrangi Bhaijaan

Andaz Apna Apna

Songs

Pehla Pehla Pyar Hai (Hum Aapke Hain Koun)

Swag Se Swagat (Tiger Zinda Hai)

O O Jaane Jana  (Pyar Kiya Toh Darna Kya)

 Dialogues

“Hum tum mein itne chhed karenge, ki confuse ho jaoge ki saans kahan se le aur paadein kahan se.” (Dabangg)

“Ek baar jo maine commitment kar li, uske baad toh main apne aap ki bhi nahin sunta.” (Wanted)

“Agar tum mujhe yun hi dekhte rahoge, toh tumhe mujhse pyaar ho jaayega.” (Hum Dil De Chuke Sanam)

Rakesh Bedi, actor

Films

Maine Pyaar Kiya

Hum Aapke Hain Kaun

Bajrangi Bhaijaan

Songs

O Jaana Na Jaana Yeh Dil Tera Deewana  (Jab Pyaar Kisise Hota Hai)

Dil Deewana Bin Sajna Ke Maane Na (Maine Pyaar Kiya)

Yeh Mausam Ka Jaadu Hai Mitwa (Hum Aapke Hain Kaun)

Dialogues

“Dosti ka ek usool hai madam - no sorry no thank you.”  (Maine Pyaar Kiya)

“Mujh pe ek ehsaan karna, mujh pe koi ehsaan mat karna.” (Bodyguard) 

“Ek baar jo maine commitment kar di toh main apne aap ki bhi nahin sunta.” (Wanted)

Satyarth Nayak, author

Films

Bajrangi Bhaijaan

Andaz Apna Apna

Hum Dil De Chuke Sanam

Songs

Baahon Ke Darmiyan (Khamoshi)

Mere Rang Mein Rangnewali (Maine Pyar Kiya)

Saathiya, Yeh Tu Ne Kya Kiya (Love)

Dialogues

Ooi Maa (Andaz Apna Apna)

Mujh par ek ehsaan karna/ mujh par koi ehsaan mat karna (Bodyguard)

Ek baar jo maine commitment kar di, uske baad toh main khud ki bhi nahi sunta (Wanted)

Varun Inamdar, chef

Films

Baaghi

Hum Aapke Hain Kaun

Tere Naam

Songs

Baahon Ke Darmiyaan (Khamoshi)

Madhosh Dil Ki Dhadkan (Jab Pyaar Kisise Hota Hai)

Awara, awara dil mera (Dabangg 3)

Dialogues

"Bharosa bhi hai, himmat bhi hai aur taaqat bhi. Aur pagalpan, hadh se zyada." (Dabangg)

"Jis race se mujhe nikaalne ki baat kar rahe hain yeh bewakoof, woh nahi jaante, uss race ka sikander main hoon." (Race 3)

"Tum pagal ho Anjali.Tumne sirf ussise pyar kiya hai, jabse tumne pyaar ko samjha hai, pyaar ko jaana hai." (Kuch Kuch Hota Hai.)

Terence Lewis, choreographer

Films

Hum Dil De Chuke Sanam

Bajrangi Bhaijaan

Tere Naam

Songs

Tadap Tadap Ke Iss Dil (Hum Dil De Chuke Sanam)

Chand Chhupa Badal Mein Sharmake Meri Jaana (Hum Dil De Chuke Sanam)

Aate Jaate Hanste Gaate Socha Tha Maine (Maine Pyaar Kiya)

Dialogues

“Na main tumse door hoon, na paas… bas thoda sa alag hoon” (Tere Naam) 

“Kisi ko dard dene se pehle sochna chahiye… kahin woh tumse zyada akela na ho” (Bajrangi Bhaijaan) 

“Khamoshi bhi ek jawaab hoti hai” (Tubelight)

Gaurav Gera, actor

Films

Maine Pyar Kiya

Hum Aapke Hain Koun

Bajrangi Bhaijaan

Songs

Aate Jaate Hanste Gaate (Maine Pyaar Kiya)

Chunnari Chunnari (Biwi No. 1)

O O Jaane Jana (Pyar Kiya Toh Darna Kya)

Dialogues

“Dosti ka ek usool hai madam - no sorry no thank you.”  (Maine Pyaar Kiya)

“Maa. Kal maine bahut socha. Aisee ladki ghar ka kaam kaaj thodi karegi. Arre mattar thodi chhilegi”.

“Hum tum mein itne chhed karenge, ki confuse ho jaoge ki saans kahan se le aur paadein kahan se.” (Dabangg) 

