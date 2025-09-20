 Indore Commodities Buzz Of September 20: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeTopnewsIndore Commodities Buzz Of September 20: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of September 20: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, September 20, 2025, 02:24 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of September 20: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – September 20, 2025, Saturday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,950

Toor Maharashtra Rs 6,600 – Rs 6,700

FPJ Shorts
Asia Cup 2025: Andy Pycroft, Who PCB Requested To Be Removed Over Handshake Row, Set To Officiate IND vs PAK Super 4 Clash, Claims Report
Asia Cup 2025: Andy Pycroft, Who PCB Requested To Be Removed Over Handshake Row, Set To Officiate IND vs PAK Super 4 Clash, Claims Report
India Crosses Advanced Design & Manufacturing Milestone With Upcoming 2NM Chip Production
India Crosses Advanced Design & Manufacturing Milestone With Upcoming 2NM Chip Production
'India Has A Weak PM,' Says Rahul Gandhi As Congress Targets PM Modi After Donald Trump Imposes Heavy Fees For H1B Visas
'India Has A Weak PM,' Says Rahul Gandhi As Congress Targets PM Modi After Donald Trump Imposes Heavy Fees For H1B Visas
Navratri 2025: Thane Police Ban Plasma, Beam, & Laser Lights To Prevent Eye Injuries In Maharashtra
Navratri 2025: Thane Police Ban Plasma, Beam, & Laser Lights To Prevent Eye Injuries In Maharashtra

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Madhya Pradesh July 23 Weather Update: State Braces For Heavy Rain; Orange Alert In 10 Districts
article-image

Urad Best Rs 7,200 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600

Soyabean Best Rs 4,400

Gold (24K) Rs 105,000 (10 grams)

Silver Rs 1,43,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Assam Government To Probe Zubeen Garg's Death, Multiple FIRs Filed Against Event Organiser, Singer's...

Assam Government To Probe Zubeen Garg's Death, Multiple FIRs Filed Against Event Organiser, Singer's...

PM Modi Inaugurates Mumbai Cruise Terminal, Deendayal Port Facilities And Multiple Green Energy...

PM Modi Inaugurates Mumbai Cruise Terminal, Deendayal Port Facilities And Multiple Green Energy...

Trump’s $100,000 H-1B Visa Fee Move: What It Means For Indian Tech Professionals

Trump’s $100,000 H-1B Visa Fee Move: What It Means For Indian Tech Professionals

Jammu And Kashmir: Indian Army Soldier Killed In Action In Udhampur Encounter; 3-4 Jaish Terrorists...

Jammu And Kashmir: Indian Army Soldier Killed In Action In Udhampur Encounter; 3-4 Jaish Terrorists...

Pak Defence Minister Khawaja Asif's BIG Claim On Whether Saudi Arabia Could Join Pakistan If...

Pak Defence Minister Khawaja Asif's BIG Claim On Whether Saudi Arabia Could Join Pakistan If...