 Indore Commodities Buzz Of October 8: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, October 08, 2025, 02:49 PM IST
Date – September 8, 2025, Wenesday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,900

Toor Maharashtra Rs 6,800 - Rs 6,900

Toor Karnataka Rs 6,900 - Rs 7,000

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,700

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 6,900 - Rs 7,000

Raida Rs 6,200 - Rs 6,300

Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,300

Gold (24K) Rs 1,19,020 (10 grams)

Sliver Rs 1,67,000  (per kg)

