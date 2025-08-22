 Indore Commodities Buzz Of August 22: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Friday, August 22, 2025, 02:31 PM IST
article-image
Date – August 22, 2025, Friday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,150 – Rs 6,200

Toor Maharashtra Rs 6,500 - Rs 6,600

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 7,500 - Rs 7,800

Moong Average Rs 6,700 - Rs 7,000

article-image

Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,600

Gold (24K) Rs 97,600 (10 grams)

Silver Rs 1,26,000 (per kg)

