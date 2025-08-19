 Indore Commodities Buzz Of August 19: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, August 19, 2025, 03:05 PM IST
Date – August 19, 2025, Tuesday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,250 – Rs 6,300

Toor Maharashtra Rs 6,500 - Rs 6,600

Toor Karnataka Rs 6,700

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,400

Moong Best Rs 7,500 - Rs 7,800

Moong Average Rs 6,700 - Rs 7,000

Urad Best Rs 7,200 - Rs 7,400

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,750 - Rs 4,800

Gold (24K) Rs 98,120 (10 grams)

Silver Rs 1,27,000 (per kg)

