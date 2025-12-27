 Bhopal Power Cut December 28: Power To Remain Disrupted In Hamidia College, Chintaman Road, Jama Masjid & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeTopnewsBhopal Power Cut December 28: Power To Remain Disrupted In Hamidia College, Chintaman Road, Jama Masjid & More Check Full List

Bhopal Power Cut December 28: Power To Remain Disrupted In Hamidia College, Chintaman Road, Jama Masjid & More Check Full List

The power department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on December 27, 2025, due to maintenance work. Electricity will remain disrupted in colonies including JP Nagar, Nishat Pura, Bagsewaniya, Danish Kunj, and nearby areas between 10:00 AM and 4:00 PM as per the schedule.

Staff ReporterUpdated: Saturday, December 27, 2025, 07:17 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut December 28: Power To Remain Disrupted In Hamidia College, Chintaman Road, Jama Masjid & More Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a scheduled power cut in several areas of Bhopal on December 27, 2025, due to departmental maintenance work.

Power supply will remain affected in different colonies for fixed time periods. Residents are advised to make necessary arrangements in advance.

Areas & Timings are as follows:

Areas: Chawni Rd, Masjid Badjodiyan, Fakhirpura, Thana Manglwara, Azad Mkt, Galla Bazar Azad Mkt, Jumerati Gate, Kayasthpura, Old Kabadi Khana.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work

FPJ Shorts
Mira Bhayandar Civic Polls 2026: BJP–Shiv Sena (Shinde Faction) Alliance Talks Remain Unresolved
Mira Bhayandar Civic Polls 2026: BJP–Shiv Sena (Shinde Faction) Alliance Talks Remain Unresolved
BNMC Elections 2026: SVEEP Cell Launches Citywide Voter Awareness Campaign In Bhiwandi
BNMC Elections 2026: SVEEP Cell Launches Citywide Voter Awareness Campaign In Bhiwandi
Pune Civic Elections 2026: Alliance Talks Between NCP (SP) And Ajit Pawar-Led NCP Hit Dead End
Pune Civic Elections 2026: Alliance Talks Between NCP (SP) And Ajit Pawar-Led NCP Hit Dead End
Maharashtra Politics: Shiv Sena (UBT) Leader Aaditya Thackeray Targets BJP Over Nashik Tree-Cutting Plan, Says It Wants ‘Raavan Raj’ | VIDEO
Maharashtra Politics: Shiv Sena (UBT) Leader Aaditya Thackeray Targets BJP Over Nashik Tree-Cutting Plan, Says It Wants ‘Raavan Raj’ | VIDEO

Areas: Doctors’ Qtrs, Saidiya School, Central Library, Itwara Rd, Itwara Transport, Azad Mkt, Lalwani Press Rd, Masjid Shakoor Khan, Guliyadai Rd.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work

Areas: Yadgar-e-Shahjahan Park, Lady Hospital
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work

Areas: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Thana, Band Master Chauraha, Bhagwan Sahay Road, Masjid Dange Khan, Pul Patra Pump.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work

Areas: Om Nagar, Sawan Nagar, Halalpur Bus Stand, Bairagarh Road, Lake Land Garden, R.K. Residency, City Walk.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work

Read Also
Madhya Pradesh December 27, 2025 Weather Update: Cold Wave Lowers Night Temperatures, Dense Fog Hits...
article-image

Areas: Chintaman Rd, Mahal Tabbamiyan, Chowk Bazar, Jama Masjid
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Department work

Areas: Pragati Parisar and all nearest area.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work

Areas: Khel Chhatrawas, Arera Club, 74 Bungalows, Nishat Colony, J.P. Hospital, Red Cross and nearest area.
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work

Areas: Bhim Nagar, Vallabh Nagar 1, Om Nagar 1, Om Nagar 2
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work

Areas: Sunmark Govindpura Bhopal, Vikram Engineers Bhopal, Shrao Engg Works Pt-1, Farmer Engineers Bhopal, Alco Electro Strips, Afflatus Engineering Enterprises Bhopal, Akshay Industries Govindpura, G.R. Moulding Bhopal, Rashee Control Equipment Pvt. Ltd., Sainath Enterprises Bhopal, Vikas Offset Printer & Publisher Bhopal, Sunshine Tubes Bhopal (Smt. Anju Sood), Dairy Rich Frozen Foods Bhopal, Khaitan Foods India Pvt. Ltd., Plot No. 117, Sec.-F Govindpura Bhopal, Laxmi Engineering Bhopal Sec.-H, Shrao Engineering Works Bhopal, and Bhopal Cables Pvt. Ltd., Bhopal.
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work

Areas: Holy Faith International Govindpura Bhopal, Abhishek Industries Bhopal, and Transcore Technologies.
Radhaswami Satsang, Khejda Village, etc.
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work

Follow us on

RECENT STORIES

'Attack On States Of India’: Rahul Gandhi Slams Centre For Replacing MGNREGA With G-RAM-G After...

'Attack On States Of India’: Rahul Gandhi Slams Centre For Replacing MGNREGA With G-RAM-G After...

'Yeh Sangathan Ki Shakti Hai': Senior Congress Leader Digvijaya Singh's Rare Praise For RSS, BJP By...

'Yeh Sangathan Ki Shakti Hai': Senior Congress Leader Digvijaya Singh's Rare Praise For RSS, BJP By...

BMC Elections 2026: Gangster-Turned-Politician Arun Gawli's Daughters Geeta & Yogita File...

BMC Elections 2026: Gangster-Turned-Politician Arun Gawli's Daughters Geeta & Yogita File...

Caught On Camera: 3 Men On Scooty Harass Woman Rider On Bengaluru Road; Police Swing Into Action

Caught On Camera: 3 Men On Scooty Harass Woman Rider On Bengaluru Road; Police Swing Into Action

'Isolated Incident': Indian Immunologicals Limited Issues Clarification After Australia's Advisory...

'Isolated Incident': Indian Immunologicals Limited Issues Clarification After Australia's Advisory...