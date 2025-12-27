Bhopal Power Cut December 28: Power To Remain Disrupted In Hamidia College, Chintaman Road, Jama Masjid & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a scheduled power cut in several areas of Bhopal on December 27, 2025, due to departmental maintenance work.
Power supply will remain affected in different colonies for fixed time periods. Residents are advised to make necessary arrangements in advance.
Areas & Timings are as follows:
Areas: Chawni Rd, Masjid Badjodiyan, Fakhirpura, Thana Manglwara, Azad Mkt, Galla Bazar Azad Mkt, Jumerati Gate, Kayasthpura, Old Kabadi Khana.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work
Areas: Doctors’ Qtrs, Saidiya School, Central Library, Itwara Rd, Itwara Transport, Azad Mkt, Lalwani Press Rd, Masjid Shakoor Khan, Guliyadai Rd.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work
Areas: Yadgar-e-Shahjahan Park, Lady Hospital
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work
Areas: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Thana, Band Master Chauraha, Bhagwan Sahay Road, Masjid Dange Khan, Pul Patra Pump.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work
Areas: Om Nagar, Sawan Nagar, Halalpur Bus Stand, Bairagarh Road, Lake Land Garden, R.K. Residency, City Walk.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work
Areas: Chintaman Rd, Mahal Tabbamiyan, Chowk Bazar, Jama Masjid
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Department work
Areas: Pragati Parisar and all nearest area.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Department work
Areas: Khel Chhatrawas, Arera Club, 74 Bungalows, Nishat Colony, J.P. Hospital, Red Cross and nearest area.
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work
Areas: Bhim Nagar, Vallabh Nagar 1, Om Nagar 1, Om Nagar 2
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work
Areas: Sunmark Govindpura Bhopal, Vikram Engineers Bhopal, Shrao Engg Works Pt-1, Farmer Engineers Bhopal, Alco Electro Strips, Afflatus Engineering Enterprises Bhopal, Akshay Industries Govindpura, G.R. Moulding Bhopal, Rashee Control Equipment Pvt. Ltd., Sainath Enterprises Bhopal, Vikas Offset Printer & Publisher Bhopal, Sunshine Tubes Bhopal (Smt. Anju Sood), Dairy Rich Frozen Foods Bhopal, Khaitan Foods India Pvt. Ltd., Plot No. 117, Sec.-F Govindpura Bhopal, Laxmi Engineering Bhopal Sec.-H, Shrao Engineering Works Bhopal, and Bhopal Cables Pvt. Ltd., Bhopal.
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work
Areas: Holy Faith International Govindpura Bhopal, Abhishek Industries Bhopal, and Transcore Technologies.
Radhaswami Satsang, Khejda Village, etc.
Time: 11:00 to 17:00
Reason: Department work