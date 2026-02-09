 Rohit Sharma, Virat Kohli In 'Grade B' As BCCI Releases Annual Contracts For Men And Women Cricket Teams; Check Full List
The board has released the revised assessment for the upcoming season in the middle of the ICC Men's T20 World Cup 2026.

Azhar KhanUpdated: Monday, February 09, 2026, 08:53 PM IST
Mumbai, February 9: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has on Monday announced the Annual Player Retainership 2025-26 for the Indian Men's and Women's Cricket Teams. The contracts will be valid from October 1, 2025 to September 30, 2026. The board has released the revised assessment for the upcoming season in the middle of the ICC Men's T20 World Cup 2026.

There are several notable changes in the renewed contracts which shows Indian star cricketers Virat Kohli and Rohit Sharma moving down to Grade B contracts. There are more women cricketers in Grade A than men as the list comprises of four players in Grade A for women's team and three players in Grade A for men's cricket team.

Check Full List Below:

Senior Men's Team

Grade A: Shubman Gill, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja

Grade B: Washington Sundar, Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul, Mohammed Siraj, Hardik Pandya, Rishabh Pant, Kuldeep Yadav, Yashasvi Jaiswal, Suryakumar Yadav and Shreyas Iyer

Grade C: Axar Patel, Tilak Varma, Rinku Singh, Shivam Dube, Sanju Samson, Arshdeep Singh, Prasidh Krishna, Akash Deep, Dhruv Jurel, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Nitish Kumar Reddy, Abhishek Sharma, Sai Sudharsan, Ravi Bishnoi and Ruturaj Gaikwad

Senior Women's Team

Grade A: Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues and Deepti Sharma

Grade B: Deepti Sharma, Renuka Thakur, Shafali Verma, Richa Ghosh and Sneh Rana

Grade C: Radha Yadav, Amanjot Kaur, Pratika Rawal, Kranti Gaud, Uma Chetry, Arundhati Reddy, Sree Charani, Yastika Bhatia, Harleen Deol, Kashvee Gautam, G Kamalini, Vaishnavi Sharma and Tejal Hasabnis

