Asia Cup 2025: Check Full Schedule, Venue, Squad Details & Match Timings

The countdown to the Asia Cup 2025 has begun and teams are all set to assembled in United Arab Emirates and battle for the ultimate supremacy. The latest edition of the tournament will be played in the T20 format and will serve a spreparation for the next T20 World Cup. Team India under Suryakumar Yadav will look to retain the continental glory having won the previous edition held in 2023. India had crushed Sri Lanka to win the final.

The upcoming edition will be played between September 9 to 28 with India and Pakistan resuming their rivalry despite political tension between both nations. Oman will make their debut in the Asia Cup tournament. The team earlier featured in three T20 World Cup editions, in 2016, 2021 and 2024. Here is a look at Groups, Match schedule, and details about time and venue

Asia Cup 2025 groups

Group A: India, Pakistan, UAE and Oman

Group B: Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan and Hong Kong

Asia Cup 2025 Match timing and venue

League stage:

September 9: Afghanistan vs Hong Kong – 7.30 p.m. – Abu Dhabi

September 10: India vs UAE – 7.30 p.m.- Dubai

September 11: Bangladesh vs Hong Kong – 7.30 p.m. – Abu Dhabi

September 12: Pakistan vs Oman – 7.30 p.m.- Dubai

September 13: Bangladesh vs Sri Lanka – 7.30 p.m. – Abu Dhabi

September 14: India vs Pakistan – 7.30 p.m.- Dubai

September 15: UAE vs Oman – 5.30 p.m. – Abu Dhabi

September 15: Sri Lanka vs Hong Kong – 7.30 p.m.- Dubai

September 16: Bangladesh vs Afghanistan – 7.30 p.m. – Abu Dhabi

September 17: Pakistan vs UAE – 7.30 p.m. – Dubai

September 18: Sri Lanka vs Afghanistan – 7.30 p.m. – Abu Dhabi

September 19: India vs Oman – 7.30 p.m. – Abu Dhabi

Knockouts

September 20: B1 vs B2 – 7.30 p.m.- Dubai

September 21: A1 vs A2 – 7.30 p.m.- Dubai

September 23: A2 vs B1 – 7.30 p.m. – Abu Dhabi

September 24: A1 vs B2 – 7.30 p.m.- Dubai

September 25: A2 vs B2 – 7.30 p.m.- Dubai

September 26: A1 vs B1 – 7.30 p.m.- Dubai

Final: September 28. – 7.30 p.m.- Dubai

Asia Cup 2025 Squad details

India Squad

Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana and Rinku Singh.

Reserve players: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel and Yashasvi Jaiswal.

Pakistan squad

Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufyan Moqim.

Sri Lanka squad

Yet to announce

Afghanistan Squad

Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Noor Ahmad, Mujeeb ur Rahman, AM Ghazanfar, Farid Ahmad Malik, Fazalhaq Farooqi, Naveen ul Haq.

Reserve players: Wafiullah Tarakhil, Nangeyalia Kharote, Abdullah Ahmadzai.

Bangladesh squad

Litton Das (c), Jaker Ali, Nurul Hasan, Parvez Hossain Emon, Tanzid Hasan, Towhid Hridoy, Mohammad Saifuddin, Nasum Ahmed, Rishad Hossain, Saif Hassabn, Shamim Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Taskjin Ahmed

Reserve players: Soumya Sarkar, Mehidy Hassan Miraz, Tanvir Islam, Hasan Mahmud.

UAE squad

Yet to announce

Hong Kong squad

Yasim Murtaza (c), Babar Hayat (vc), Zeeshan Ali (wk), Haroon Arshad, Kalhan Challu, Martin Coetzee, Mohammad Ghazanfar, Ali Hassan, Ateeq Iqbal, Aizaz Khan, Anas Khan, Ehsan Khan, Nizakat Khan, Adil Mehmood, Nasrulla Rana, Anshuman Rath, Kinchit Shah, Ayush Shukla, Mohammad Waheed, Shahid Wasif (wk).

Oman squad:

Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammed Nadeem, Hammad Mirza, Aamir Kaleem, Sufyan Mehmood, Ashish Odedra, Shakeel Ahmad, Aryan Bisht, Samay Shrivastava, Karan Sonavale, Hassnain Ali Shah, Muhammed Imran, Sufyan Yousaf, Nadeem Khan, Zikriya Islam, Faisal Shah.