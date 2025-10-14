 ZP & Panchayat Samiti Seat Reservation Declared In Beed; Major Changes Shock Local Leaders
Manish Gajbhiye, Tuesday, October 14, 2025, 04:01 PM IST
article-image
Beed Zilla Parishad | File Photo

Beed: After the much-awaited draw for the Zilla Parishad (ZP) President and Panchayat Samiti Chairperson posts, the district administration on Monday announced the reservation draw for all ZP circles and Panchayat Samiti groups. The declaration, held at the District Collector’s Office in Beed, brought several surprises to aspirants, compelling many to reconsider their constituencies.

The Beed Zilla Parishad, often referred to as the “mini Mantralaya” of the district, comprises several circles, of which 16 are reserved for OBCs, 8 for Scheduled Castes (SC), 1 for Scheduled Tribes (ST), and 36 are open (general). Several of these also include reservations for women.

Gevrai Taluka: Revki (General–Women), Talwada (General), Jategaon (General), Gadhi (General), Dhondrai (General–Women), Umapur (OBC–Women), Chaklamba (OBC), Madalmohi (General–Women), Padalsingi (General).

Majalgaon Tehsil: Kesapuri (SC), Gangamasla (OBC), Takarwan (General–Women), Talkhed (SC), Patrud (General–Women), Dindrud (General–Women).

Wadwani Tehsil: Upali (OBC–Women), Chikhalbeed (General).

Beed: Rajuri (Navgan) (General–Women), Bahirwadi (General–Women), Pimpalner (General), Nalwandi (General–Women), Pali (General–Women), Neknoor (OBC), Limbaganesh (General), Chousala (General).

Shirur Kasar Tehsil: Ghatshil Pargaon (General–Women), Rayamoha (General), Padali (OBC–Women), and Pimpalner (General).

Patoda: Dongarkhini (OBC), Amalner (OBC), and Pargaon Ghumra (General).

Ashti Tehsil: Daulawadgaon (General–Women), Dhamangaon (General), Dhanora (General–Women), Loni (S) (General–Women), Kada (General–Women), Murshadpur (General), and Ashta Harinarayan (General–Women).

Kaij: Vida (General–Women), Yevta (OBC–Women), Adas (OBC), Hoal (SC–Women), Chincholimali (OBC–Women), Nandurghat (OBC–Women), Yusufwadgaon (General).

Dharur Tehsil: Telgaon (SC–Women), Bhogalwadi (ST), and Asardoh (OBC).

Parli Vaijnath Tehsil: Sirsala (General), Pimpri (SC), Mandwa (General–Women), Moha (SC), Jirewadi (SC–Women), Dharmapuri (OBC).

Ambejogai Tehsil: Jogaiwadi (General), Ghatnandur (General–Women), Pattiwadgaon (General), Bardapur (OBC–Women), Chanai (OBC–Women), Patoda (Mamdapur) (SC–Women).

Reservations for all 11 Panchayat Samitis have also been finalised. Key highlights include:

Majalgaon: Sadola (General–Women), Gangamasla (General–Men), Kitti-Adgaon (General–Women), Takarwan (General–Men), Talkhed (General–Men), Patrud (General–Men), Dindrud (General–Women), Nitrud (NT–Men), Anandgaon (NT–Women), Mogra (NT–Women), Savargaon (SC–Men), Kesapuri (SC–Women).

Patoda: Dongarkhini (General–Women), Pitthi (OBC–Women), Amalner (Open), Sautada (SC), Pargaon Ghumra (Open), Daskhed (General–Women).

Dharur Tehsil: Bhogalwadi (General), Mohkhed (SC–Women), Jahagirmoha (OBC–Women), Dhunakwad (General–Women), Telgaon (General), Asardoh (General–Women).

Ashti Tehsil: Daulawadgaon (OBC–Women), Deolali (General–Women), Dhamangaon (General–Women), Suradi (General), Dongargan (General), Dhanora (General), Loni (S) (OBC–Women), Takali (Amiya) (General–Women), Kada (OBC–General), Shiral (General–Women), Murshadpur (OBC–General), Pandhari (General), Ashta Hari Narayan (General), Pargaon (SC–Women).

Ambejogai Tehsil: Chanai (SC–Women), Patoda (Mamdapur) (SC–Men), Javalgaon (General–Women), Saigaon (General–Women), Lokhandi–Savargaon (General–Women), Sakud (General–Men), Pattiwadgaon (General–Men), Ujani (General–Men), Bardapur (General–Men), Radi (OBC–Women), Jogaiwadi (OBC–Women), Ghatnandur (OBC–Men).

Kaij Tehsil: Warpgaon (OBC–Women), Shirur Ghat (OBC–Men), Yevta (OBC–Women), Adas (OBC–Men), Bansarola (SC–Women), Yusufwadgaon (SC–Men), Nandurghat (General–Women), Sonijawala (General–Women), Tambwa (General–Women), Vida (General–Men), Dahifal (Wadmawali) (General–Men), Chincholimali (General–Men), Umri (General–Men).

Gevrai Tehsil: Bagpimpalgaon (General), Revki (General), Antarwali (Budruk) (General), Talwada (General), Jategaon (SC–Women), Rohital (NT), Shirsdevi (NT), Gadhi (SC), Rajpimpiri (General–Women), Dhondarai (General–Women), Umapur (NT–Women), Gulaj (General), Chaklamba (General), Bangalipimpla (NT–Women), Kolgaon (General–Women), Madalmohi (General–Women), Padalshingi (General–Women), Rui (NT–Women).

