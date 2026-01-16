 Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Election Results: Check Ward-Wise List Of Winners Here
Varad BhatkhandeUpdated: Friday, January 16, 2026, 11:38 AM IST
article-image
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Election Results: Check Ward-Wise List Of Winners Here | Anand Chaini

The elections of the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PMC) were held on Thursday (January 15) after nine years.

As per the Election Commission data, Pimpri-Chinchwad registered a voter turnout of 57.71%. A total of 9,89,026 voters cast their votes, which included 5,25,147 male voters, 4,63,827 female voters, and 52 transgender voters.

Ward No. 12 (Talawade Gaothan–Rupi Nagar) registered the highest voter turnout at 65.14%. On the other hand, Ward No. 10 (Sambhaji Nagar–Morwadi) recorded the lowest voter turnout at 49.54%.

Meanwhile, polling took place for a total of 126 seats, as two Bharatiya Janata Party (BJP) candidates, Ravi Landge (Ward No. 7) and Supriya Chandgude (Ward No. 10), were already elected unopposed.

Below is the ward-wise list of winners:

(The list will be updated when the results are declared)

Ward No. 1 (Chikhali Gaothan–More Wasti)

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 2 (Moshi–Borhadewadi)

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General

D - General

Ward No. 3 (Charholi–Dudulgaon)

A - SC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

Ward No. 4 (Dighi–Bopkhel)

A - SC (Women)

B - ST

C - OBC (Women)

D - General

Ward No. 5 (Gawali Nagar–Chakrapani Vasahat)

A - OBC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

Ward No. 6 (Dhawade Wasti–Sadguru Nagar)

A - OBC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

Ward No. 7 (Bhosari Gaothan–Sandvik Colony)

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 8 (Indrayani Nagar–Balaji Nagar)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 9 (Nehru Nagar–Kharalwadi)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 10 (Sambhaji Nagar–Morwadi)

A - SC (Women)

B - OBC (Women)

C - General

D - General

Ward No. 11 (Krishna Nagar–Gharakul Project)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 12 (Talawade Gaothan–Rupi Nagar)

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 13 (Nigdi Gaothan–Yamuna Nagar)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 14 (Chinchwad Railway Station–Akurdi Gaothan)

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 15 (Nigdi–Pradhikaran)

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 16 (Ravet–Kiwale)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 17 (Walhekarwadi–Chinchwade Nagar)

A - SC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

Ward No. 18 (Chinchwad Gaothan–Keshav Nagar)

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General

D - General

Ward No. 19 (Empire Estate–Anand Nagar)

A - SC (Women)

B - OBC (Women)

C - General

D - General

Ward No. 20 (Sant Tukaram Nagar–Kasarwadi)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 21 (Pimpri Gaon–Jijamata Hospital)

A - SC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

Ward No. 22 (Kalewadi–Nade Nagar)

A - OBC (Women)

B - General (Women)

C - General

D - General

Ward No. 23 (Thergaon Gaothan–Padwal Nagar)

A - SC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

Ward No. 24 (Ganesh Nagar–Padamji Paper Mill)

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 25 (Punawale–Tathawade)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 26 (Pimple Nilakh–Kaspate Wasti)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 27 (Kalewadi–Rahatani Gaothan)

A - SC

B - OBC (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 28 (Pimple Saudagar)

A - OBC

B - General (Women)

C - General (Women)

D - General

Ward No. 29 (Pimple Gurav–Javalkar Nagar)

A - SC (Women)

B - ST (Women)

C - OBC

D - General

Ward No. 30 (Dapodi–Phugewadi)

A - SC

B - ST (Women)

C - OBC

D - General (Women)

Ward No. 31 (Navi Sangvi–Vinayak Nagar)

A - SC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

Ward No. 32 (Sangvi Gaothan)

A - SC (Women)

B - OBC

C - General (Women)

D - General

