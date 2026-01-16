Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Election Results: Check Ward-Wise List Of Winners Here

The elections of the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PMC) were held on Thursday (January 15) after nine years.
As per the Election Commission data, Pimpri-Chinchwad registered a voter turnout of 57.71%. A total of 9,89,026 voters cast their votes, which included 5,25,147 male voters, 4,63,827 female voters, and 52 transgender voters.
Ward No. 12 (Talawade Gaothan–Rupi Nagar) registered the highest voter turnout at 65.14%. On the other hand, Ward No. 10 (Sambhaji Nagar–Morwadi) recorded the lowest voter turnout at 49.54%.
Meanwhile, polling took place for a total of 126 seats, as two Bharatiya Janata Party (BJP) candidates, Ravi Landge (Ward No. 7) and Supriya Chandgude (Ward No. 10), were already elected unopposed.
Below is the ward-wise list of winners:
(The list will be updated when the results are declared)
Ward No. 1 (Chikhali Gaothan–More Wasti)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 2 (Moshi–Borhadewadi)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 3 (Charholi–Dudulgaon)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 4 (Dighi–Bopkhel)
A - SC (Women)
B - ST
C - OBC (Women)
D - General
Ward No. 5 (Gawali Nagar–Chakrapani Vasahat)
A - OBC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 6 (Dhawade Wasti–Sadguru Nagar)
A - OBC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 7 (Bhosari Gaothan–Sandvik Colony)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 8 (Indrayani Nagar–Balaji Nagar)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 9 (Nehru Nagar–Kharalwadi)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 10 (Sambhaji Nagar–Morwadi)
A - SC (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General
Ward No. 11 (Krishna Nagar–Gharakul Project)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 12 (Talawade Gaothan–Rupi Nagar)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 13 (Nigdi Gaothan–Yamuna Nagar)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 14 (Chinchwad Railway Station–Akurdi Gaothan)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 15 (Nigdi–Pradhikaran)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 16 (Ravet–Kiwale)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 17 (Walhekarwadi–Chinchwade Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 18 (Chinchwad Gaothan–Keshav Nagar)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 19 (Empire Estate–Anand Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General
Ward No. 20 (Sant Tukaram Nagar–Kasarwadi)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 21 (Pimpri Gaon–Jijamata Hospital)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 22 (Kalewadi–Nade Nagar)
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 23 (Thergaon Gaothan–Padwal Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 24 (Ganesh Nagar–Padamji Paper Mill)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 25 (Punawale–Tathawade)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 26 (Pimple Nilakh–Kaspate Wasti)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 27 (Kalewadi–Rahatani Gaothan)
A - SC
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 28 (Pimple Saudagar)
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 29 (Pimple Gurav–Javalkar Nagar)
A - SC (Women)
B - ST (Women)
C - OBC
D - General
Ward No. 30 (Dapodi–Phugewadi)
A - SC
B - ST (Women)
C - OBC
D - General (Women)
Ward No. 31 (Navi Sangvi–Vinayak Nagar)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General
Ward No. 32 (Sangvi Gaothan)
A - SC (Women)
B - OBC
C - General (Women)
D - General