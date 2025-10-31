 Maharashtra Vs Saurashtra Ranji Trophy Match Begins In Nashik From Nov 1
Maharashtra Vs Saurashtra Ranji Trophy Match Begins In Nashik From Nov 1

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has scheduled a four-day Ranji Trophy match between Maharashtra and Saurashtra, starting tomorrow (Saturday), November 1, 2025, at the Hutatma Anant Kanhere Ground, Golf Club, Nashik, under the aegis of the Nashik District Cricket Association.

Milind SajgureUpdated: Friday, October 31, 2025, 01:15 PM IST
article-image
Both teams arrived in Nashik on Wednesday. The Saurashtra team conducted a practice session in the afternoon, while the Maharashtra team rested on Thursday and will begin practice on Friday.

Saurashtra Team:

Jaydev Unadkat (Captain), Chetan Sakariya, Jay Gohil, Arpit Vasavada, Prerak Mankad, Chirag Jani, Samar Gajjar, Harvik Desai (Wicketkeeper), Yuvrajsinh Dodiya, Dharmendrasinh Jadeja, Parth Bhut, Tarang Gohel, Hetvik Kotak, Ansh Gosai, Ankur Panwar, Kevin Jivrajani, Hiten Kanbi

Support Staff:
Head Coach – Neeraj Odedra
Assistant Coaches – 1) Pruthvipal Solanki, 2) Ubed Makwana
Team Manager – Mohansingh Jadeja

Maharashtra Team:

Ankit Bawne (Captain), Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Jalaj Saxena, Harshal Kate, Siddharth Mhatre, Saurabh Navale (Wicketkeeper), Mandar Bhandari (Wicketkeeper), Ramkrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Pradeep Dadhe, Vicky Ostwal, Hitesh Valunj, Rajnish Gurbani

Support Staff:
Head Coach – Shaun Williams
Team Manager – Mandar Dedage

