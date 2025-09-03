 Chhatrapati Sambhajinagar: Traffic Diversions Announced For Hazrat Shaikh Muntajboddin Jarjari Baksh’s 739th Urs Festival At Khuldabad
Representative Image

Chhatrapati Sambhajinagar: The Hazrat Shaikh Muntajboddin Jarjari Baksh’s 739th Urs festival is being celebrated at Khuldabad between September 1 and 14. Thousands of devotees visit Khuldabad during the Urs. Considering the traffic congestion during the period and for the convenience of the devotees, SP Dr Vinaykumar Rathod has issued an order stating a change in the traffic routes.

The change in the traffic is as follows: the traffic on Kannad – Ellora – Khuldabad, Chharatpati Sambhajinagar will be diverted to Kannad – Ellora – Kasabkheda Phata – Varzadi – Maliwada – Sharnapur Phata towards Chhatrapati Sambhajinagar.

The traffic from Chhatrapati Sambhajinagar – Daulatabad – Khuldabad – Ellora – Kannad will be diverted towards Chhatrapati Sambhajinagar – Sharnapur Phata – Maliwada – Varzadi – Kasabkheda Phata – Ellora towards Kannad.

The traffic from Phulambri – Sultanpur – Khuldabad – Ellora towards Kannad has been diverted towards Chhatrapti Sambhajinagar – Sharnapur Phata – Maliwada – Varzadi – Kasabkheda – Ellora towards Kannad. 

