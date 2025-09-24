 Western Railway Extends Trips Of 6 Pairs Of Special Trains For Festive Season; Check Details
For the convenience of passengers and to meet the travel demand during the festive season, Western Railway has extended the trips of six pairs of special trains.

Wednesday, September 24, 2025
Western Railway Extends Trips Of 6 Pairs Of Special Trains For Festive Season; Check Details | Representational Image

Bandra Terminus – Barauni Special
According to Chief Public Relations Officer of Western Railway, Vineet Abhishek, services of Train No. 09061 Bandra Terminus – Barauni Special have been extended up to 24th November, 2025. Similarly, Train No. 09062 Barauni – Bandra Terminus Special has been extended up to 27th November, 2025.

Udhna – Barauni Special
Train No. 09033 Udhna – Barauni Special has been extended up to 25th November, 2025. Similarly, Train No. 09034 Barauni – Udhna Special has been extended up to 27th November, 2025.

Udhna – Ballia Special
Train No. 09041 Udhna – Ballia Special has been extended up to 27th November, 2025. Similarly, Train No. 09042 Ballia – Udhna Special has been extended up to 28th November, 2025.

Udhna – Jaynagar Special
Train No. 09067 Udhna – Jaynagar Special has been extended up to 23rd November, 2025. Similarly, Train No. 09068 Jaynagar – Udhna Special has been extended up to 24th November, 2025.

Udhna – Samastipur Special
Train No. 09069 Udhna – Samastipur Special has been extended up to 23rd November, 2025. Similarly, Train No. 09070 Samastipur – Udhna Special has been extended up to 25th November, 2025.

Gandhidham – Sealdah Special
Train No. 09437 Gandhidham – Sealdah Special has been extended up to 12th November, 2025. Similarly, Train No. 09438 Sealdah – Gandhidham Special has been extended up to 15th November, 2025.

Bookings Open from September 26
The booking for extended trips of Train Nos. 09061, 09033, 09041, 09067, 09069, and 09437 will open from 26th September, 2025, at PRS counters and on the IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and revised composition, passengers may visit www.enquiry.indianrail.gov.in.

