NCP Releases List Of 40 Star Campaigners For Upcoming Local Body Elections

Get App
Kalpesh MhamunkarUpdated: Friday, November 14, 2025, 12:52 AM IST
Mumbai: The Nationalist Congress Party (NCP) has announced its list of 40 star campaigners for the upcoming Municipal Council and Nagar Panchayat general elections. The list was released by State President and MP Sunil Tatkare.

The star campaigners include NCP National President and Deputy Chief Minister Ajitdada Pawar, National Working President and MP Praful Patel, State President and MP Sunil Tatkare, Medical Education Minister Hasan Mushrif, former Minister Dhananjay Munde, Food & Drug Administration Minister Narahari Zirwal, Sports Minister Manikrao Kokate, Cooperation Minister Babasaheb Patil, Relief & Rehabilitation Minister Makarand Patil, Agriculture Minister Dattatray Bharne, Deputy Speaker of the Legislative Assembly Anna Bansode, Women & Child Development Minister Aditi Tatkare, Minister of State for Tourism Indranil Naik, former Minister Dharmaraobaba Atram, former Minister Anil Bhaidas Patil, former Minister Sanjay Bansode, MLA Pratap Patil-Chikhlikar, former Minister Nawab Malik, senior leader Sayaji Shinde, Chairman of the Minorities Commission Mushtaq Antulay, former MP Sameer Bhujbal, MLA Amol Mitkari, MLA Sana Malik-Sheikh, State Mahila President Rupalitai Chakankar, MLA Idris Nayakvadi, former MLA Aniket Tatkare, former MLA Zeeshan Siddiqui, former MLA Rajendra Jain, Mumbai Working President Siddharth Kamble, State General Secretary Suraj Chavan, Lahu Kande, OBC Cell State President Kalyan Aakhade, Social Cell State President Sunil Magare, Minority Cell State President Nazer Qazi, Mahesh Shinde, Smt. Rajalakshmi Bhosale, Surekhatatai Thackeray, Najeeb Mulla, Smt. Pratibhatatai Shinde, Vikas Pasalkar and others.

