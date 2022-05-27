NCB clears Aryan Khan in drugs-on-cruise case: 8 key takeaways

Array
(
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_SERVICE_HOST] => 172.20.207.137
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_SERVICE_PORT] => 80
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_SERVICE_HOST] => 172.20.2.104
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PORT] => 80
[VARNISH_PORT] => 6081
[PHP_MD5] =>
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT] => tcp://172.20.207.137:80
[PHP_URL] => https://secure.php.net/get/php-7.1.12.tar.xz/from/this/mirror
[SUPERVISOR_GROUP_NAME] => php-fpm
[GPG_KEYS] => A917B1ECDA84AEC2B568FED6F50ABC807BD5DCD0 528995BFEDFBA7191D46839EF9BA0ADA31CBD89E
[PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_SERVICE_PORT] => 80
[KUBERNETES_SERVICE_PORT] => 443
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP] => tcp://172.20.2.104:80
[SUPERVISOR_SERVER_URL] => unix:///dev/shm/supervisor.sock
[LUAJIT_INC] => /usr/include/luajit-2.0
[SHLVL] => 1
[KUBERNETES_SERVICE_HOST] => 172.20.0.1
[SUPERVISOR_ENABLED] => 1
[PHP_ASC_URL] => https://secure.php.net/get/php-7.1.12.tar.xz.asc/from/this/mirror
[PHP_SHA256] => a0118850774571b1f2d4e30b4fe7a4b958ca66f07d07d65ebdc789c54ba6eeb3
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP] => tcp://172.20.207.137:80
[PHP_VERSION] => 7.1.12
[HOME] => /var/cache/nginx
[LUA_MODULE_VERSION] => 0.10.11
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_ADDR] => 172.20.207.137
[LUAJIT_LIB] => /usr/lib
[NGINX_VERSION] => 1.13.7
[php_conf] => /usr/local/etc/php-fpm.conf
[fpm_conf] => /usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf
[PHP_CPPFLAGS] => -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2
[SUPERVISOR_PROCESS_NAME] => php-fpm
[DEVEL_KIT_MODULE_VERSION] => 0.3.0
[KUBERNETES_PORT_443_TCP_ADDR] => 172.20.0.1
[KUBERNETES_PORT] => tcp://172.20.0.1:443
[MINION_IP] => 10.60.48.44
[PHP_INI_DIR] => /usr/local/etc/php
[KUBERNETES_SERVICE_PORT_HTTPS] => 443
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PORT] => 80
[LD_PRELOAD] => /usr/lib/preloadable_libiconv.so php
[KUBERNETES_PORT_443_TCP_PROTO] => tcp
[PHPIZE_DEPS] => autoconf dpkg-dev dpkg file g++ gcc libc-dev make pkgconf re2c
[PROD_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PROTO] => tcp
[PHP_CFLAGS] => -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2
[PHP_EXTRA_CONFIGURE_ARGS] => --enable-fpm --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT] => tcp://172.20.2.104:80
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_PROTO] => tcp
[KUBERNETES_PORT_443_TCP] => tcp://172.20.0.1:443
[BETA_FREEPRESSJOURNAL_MAIN_PORT_80_TCP_ADDR] => 172.20.2.104
[PWD] => /app
[HOSTNAME] => prod-freepressjournal-main-67d65b4567-bn9tg
[php_vars] => /usr/local/etc/php/conf.d/docker-vars.ini
[PHP_LDFLAGS] => -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=both -pie
[KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT] => 443
[TZ] => Asia/Kolkata
[USER] => nginx
[HTTP_CONNECTION] => close
[HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => http
[HTTP_CDN_LOOP] => cloudflare
[HTTP_TRUE_CLIENT_IP] => 96.225.37.116
[HTTP_CF_DEVICE_TYPE] => mobile
[HTTP_CF_CONNECTING_IP] => 96.225.37.116
[HTTP_COOKIE] => _pbjs_userid_consent_data=3524755945110770; trc_cookie_storage=taboola%2520global%253Auser-id%3D5c3f8618-8602-4a11-bc08-12a1be95def4-tuct98a179c; cto_bundle=vMmpDF80Zm5HSTl4R1NOSndqcUU0WWVjYXhOQTh0WjVIN0VlSTdkaFlvRiUyQmhCaEl6R1c0JTJGUm9wSEtzZE1xUmhmTXRiWU8lMkZ0cnIzZmQ0eThQemxHQkZDYURjNWFWcENKUG1LTW5nQ0Zic3UxS2lZOHc0aVpadjVKb0RvZk1WaVR3N2tldg; __gads=ID=881265b8652f18cf-22c208373b7c00c8:T=1653641747:RT=1653641747:S=ALNI_MaWpqN_-ia3ulNepch1v4-QarMkyw; __gpi=UID=00000616170dad72:T=1653641747:RT=1653641747:S=ALNI_MYh-tg-N7jXmQSZQccz1XluuykffA; _yeti_currency_new_3={"dataAsOf":"2022-05-26T00:00:00.000Z","generatedAt":"2022-05-26T15:00:46.814Z","conversions":{"USD":{"USD":1,"JPY":127.09170795550152,"BGN":1.8283630924558285,"CZK":23.068149948583713,"DKK":6.956062447415163,"GBP":0.795297747031878,"HUF":366.19612975600637,"PLN":4.3080302888660365,"RON":4.620267364681687,"SEK":9.907731139571842,"CHF":0.9612975600635691,"ISK":129.10161727587172,"NOK":9.602224922875571,"HRK":7.044498457511451,"TRY":16.41469570907731,"AUD":1.4125455735252872,"BRL":4.836963634663924,"CAD":1.282135178087314,"CNY":6.733102739085724,"HKD":7.849864447976068,"IDR":14610.554361035804,"ILS":3.3593530896513037,"INR":77.59792465177152,"KRW":1264.550808637936,"MXN":19.812564270356173,"MYR":4.397962045433299,"NZD":1.54632139852295,"PHP":52.32775544545199,"SGD":1.3750584275965223,"THB":34.20491726652332,"ZAR":15.827989155838084,"EUR":0.9348415443582312},"GBP":{"USD":1.2573907115065885,"JPY":159.8039330927556,"BGN":2.298966769715421,"CZK":29.005677476990346,"DKK":8.746488310039613,"GBP":1,"HUF":460.4516121448639,"PLN":5.4168772701092,"RON":5.809481269027777,"SEK":12.457889107002222,"CHF":1.2087266230178788,"ISK":162.33117440315962,"NOK":12.073748427820812,"HRK":8.857686927697388,"TRY":20.639685916800868,"AUD":1.7761216837304432,"BRL":6.081953146121567,"CAD":1.6121448638228344,"CNY":8.46614084374596,"HKD":9.870346643470901,"IDR":18371.1753435285,"ILS":4.2240193715985095,"INR":97.57090968932565,"KRW":1590.034441009486,"MXN":24.912134284673165,"MYR":5.5299566254863475,"NZD":1.9443301635066355,"PHP":65.79643365109965,"SGD":1.728985694638722,"THB":43.00894525877776,"ZAR":19.901966546377817,"EUR":1.1754610746065144}}}; _ga=GA1.2.amp-RZUMzTEZ-FypVvOb8o-oTA; _gid=GA1.2.1505550784.1653641744; comScore=amp-lTC7CkZCwQMp66Sp7rKztQ
[HTTP_REFERER] => https://www.freepressjournal.in/mumbai/aryan-khan-clean-chit-shah-rukh-khan-relieved-says-lawyer-mukul-rohatgi
[HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9
[HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
[HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
[HTTP_CF_VISITOR] => {"scheme":"https"}
[HTTP_CF_RAY] => 711d8b5c8bd91a13-IAD
[HTTP_CF_IPCOUNTRY] => US
[HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip
[HTTP_X_AMZN_TRACE_ID] => Root=1-62909284-3794105e7c00096543faf45f
[HTTP_HOST] => www.freepressjournal.in
[HTTP_X_FORWARDED_PORT] => 443
[HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 10.60.56.134
[REDIRECT_STATUS] => 200
[SERVER_NAME] =>
[SERVER_PORT] => 3000
[SERVER_ADDR] => 10.60.60.251
[REMOTE_PORT] => 56394
[REMOTE_ADDR] => 10.60.53.215
[SERVER_SOFTWARE] => nginx/1.13.7
[GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
[REQUEST_SCHEME] => http
[SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
[DOCUMENT_ROOT] => /app/public
[DOCUMENT_URI] => /index.php
[REQUEST_URI] => /mumbai/ncb-clears-aryan-khan-in-drugs-on-cruise-case-8-key-takeaways
[CONTENT_LENGTH] =>
[CONTENT_TYPE] =>
[REQUEST_METHOD] => GET
[QUERY_STRING] =>
[SCRIPT_NAME] => /index.php
[SCRIPT_FILENAME] => /app/public/index.php
[FCGI_ROLE] => RESPONDER
[PHP_SELF] => /index.php
[REQUEST_TIME_FLOAT] => 1653641860.5961
[REQUEST_TIME] => 1653641860
[argv] => Array
(
)
[argc] => 0
)
Mobile