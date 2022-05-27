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NCB clears Aryan Khan in drugs-on-cruise case: 8 key takeaways

The Narcotics Control Bureau (NCB) on Friday cleared Bollywood star Shah Rukh Khan’s son, Aryan, in the drugs-on-cruise case.

FPJ Web DeskUpdated: Friday, May 27, 2022, 01:54 PM IST
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Aryan Khan | File

The Narcotics Control Bureau (NCB) on Friday cleared Bollywood star Shah Rukh Khan’s son, Aryan, in the drugs-on-cruise case.

Here are 8 points to catch up on the case:

  1. The anti-drugs agency filed a 6,000-page chargesheet, naming 14 accused, after drugs were found in a raid on a cruise ship off Mumbai in October 2021.

  2. Aryan, 23, who was one of several people arrested following the raids, has not been named as an accused.

  3. “All the accused persons were found in possession of narcotics except Aryan and Mohak,” read a statement by senior NCB officer Sanjay Kumar Singh.

  4. The agency could not find sufficient evidence against Aryan Khan and the five others, he said.

  5. Aryan spent more than three weeks in jail after he was arrested in the drugs case that dominated news headlines and polarised social media.

  6. The NCB had claimed Aryan was a regular user and supplier of drugs.

  7. The charges were strongly denied by him and his lawyers who contended that no drugs were found on him during the raid.

  8. The officer in charge of the investigation, Sameer Wankhede, was dropped amid allegations of deliberately targeting Aryan and trying to blackmail the accused.

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