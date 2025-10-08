Navi Mumbai International Airport Inauguration: Here's How To Reach NMIA From Mumbai, Thane, Raigad & Suburbs

The Navi Mumbai International Airport (NMIA) will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi today, ending the long wait for Navi Mumbaikars and aviation enthusiasts. Airlines including IndiGo, Akasa Air, and Air India have announced plans to operate 14–20 daily flights connecting NMIA to around 15 cities.
First flights expected in December
The airport is expected to start operations 45–60 days post-inauguration, likely in December, once security mobilization is complete. Flyers from across the Mumbai Metropolitan Region can access NMIA via multiple land routes, with metro and water taxi services to follow.
How to reach NMIA from key areas
From South Mumbai:
Colaba → Shahid Bhagat Singh Road → P D’Mello Road → Eastern Freeway → Atal Setu → JNPT Road → Uran Road → NMIA
Andheri → Ghatkopar Link Road → Eastern Express Highway → Mankhurd Link Road → Vashi Creek Bridge → Satara Highway → NMIA
From Eastern Suburbs:
Mulund → Mulund-Goregaon Link Road → Mulund-Airoli Road → Thane-Belapur Road → Satara Highway → NMIA
From Thane:
Thane → Airoli → Belapur Road → Satara Highway → NMIA
From Navi Mumbai (Airoli, Digha, Nerul):
Palm Beach Road → Belapur → Ulwe → NMIA
From Raigad:
Sion-Panvel Highway → Uran Phata → Aamra Marg → NMIA
From Kalyan, Dombivli, Ambernath & Badlapur:
Shilphata-Mahape Road → Thane-Belapur Road → Satara Highway → NMIA