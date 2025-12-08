 Western Railway To Run Superfast Special Train Between Bandra Terminus And Durgapura–Madar
Kamal MishraUpdated: Monday, December 08, 2025, 07:13 PM IST
Western Railway To Run Superfast Special Train Between Bandra Terminus And Durgapura–Madar | Representational Image

Western Railway has announced a Superfast Special Train on special fare between Bandra Terminus–Durgapura–Madar, operating for two trips in December 2025.

Train Schedule and Timings

Train No. 09604 Bandra Terminus–Durgapura Superfast Special

Departure: Tuesday, 09 December 2025, at 19:25 hrs from Bandra Terminus

Arrival: 15:10 hrs the next day at Durgapura

Train No. 09603 Madar–Bandra Terminus Superfast Special

Departure: Monday, 08 December 2025, at 18:45 hrs from Madar

Arrival: 16:30 hrs the next day at Bandra Terminus

Route and Halts

The train will halt at:
Borivali, Vapi, Valsad, Navsari, Surat, Vadodara, Ratlam, Bhawani Mandi, Ramganj Mandi, Kota and Sawai Madhopur stations in both directions.

Additionally, Train No. 09603 departing from Madar will have extra halts at Kishangarh, Jaipur and Durgapura.

Coach Composition

The Superfast Special will include:

AC 2-Tier

AC 3-Tier

AC 3-Tier (Economy)

Sleeper Class

General Second Class coaches

Booking Details

Bookings for Train No. 09604 will open on 08 December 2025 at all PRS counters and on the IRCTC website.
Passengers are advised to visit the official enquiry portal for detailed information on timings, halts, and coach composition.

