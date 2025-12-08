Western Railway To Run Superfast Special Train Between Bandra Terminus And Durgapura–Madar

Western Railway has announced a Superfast Special Train on special fare between Bandra Terminus–Durgapura–Madar, operating for two trips in December 2025.
Train Schedule and Timings
Train No. 09604 Bandra Terminus–Durgapura Superfast Special
Departure: Tuesday, 09 December 2025, at 19:25 hrs from Bandra Terminus
Arrival: 15:10 hrs the next day at Durgapura
Train No. 09603 Madar–Bandra Terminus Superfast Special
Departure: Monday, 08 December 2025, at 18:45 hrs from Madar
Arrival: 16:30 hrs the next day at Bandra Terminus
Route and Halts
The train will halt at:
Borivali, Vapi, Valsad, Navsari, Surat, Vadodara, Ratlam, Bhawani Mandi, Ramganj Mandi, Kota and Sawai Madhopur stations in both directions.
Additionally, Train No. 09603 departing from Madar will have extra halts at Kishangarh, Jaipur and Durgapura.
Coach Composition
The Superfast Special will include:
AC 2-Tier
AC 3-Tier
AC 3-Tier (Economy)
Sleeper Class
General Second Class coaches
Booking Details
Bookings for Train No. 09604 will open on 08 December 2025 at all PRS counters and on the IRCTC website.
Passengers are advised to visit the official enquiry portal for detailed information on timings, halts, and coach composition.
