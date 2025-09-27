Mumbai News: Western Railway To Run 3 Pairs Of Festival Special Trains To Various Destinations; Check Details

Mumbai: For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand during the festive season of Durga Pooja, Diwali & Chhath Pooja, Western Railway will run Festival Special Trains on Special fare between Bandra Terminus – Ayodhya Cantt, Bandra Terminus - Ludhiana Jn. and Udhna – Jaynagar.
According to a press release issued by Chief Public Relations Officer of Western Railway, Vineet Abhishek Train No. 09095 Bandra Terminus – Ayodhya Cantt Weekly Special will depart from Bandra Terminus every Wednesday at 11:00 am and will reach Ayodhya Cantt at 5:30 pm, the next day.
This train will run from 01st October to 19th November, 2025. Similarly, Train No. 09096 Ayodhya Cantt – Bandra Terminus Special will depart from Ayodhya Cantt every Thursday at 9:00 pm and will arrive Bandra Terminus at 06:00 am, on Saturday. This train will run from 02nd October to 20th November 2025.
Enroute, this train will halt at Borivali, Palghar, Vapi, Valsad, Navsari, Surat, Bharuch, Vadodara, Dahod, Meghnagar, Ratlam, Nagda, Ujjain, Maksi, Shujalpur, Sehore, Sant Hirdaram Nagar, Bina, Virangana Lakshmibai Jhansi, Orai, Kanpur Central, Lucknow and Barabanki stations in both directions.
This train comprises of AC – 3 Tier, Sleeper Class and General Second Class Coaches.
Train No. 09097/09098 Bandra Terminus – Ludhiana Jn. Weekly Special (18 Trips)
Train No. 09097 Bandra Terminus - Ludhiana Jn. Weekly Special will depart from Bandra Terminus every Sunday at 9:50 pm and will reach Ludhiana Jn. at 00:30 am, on Tuesday. This train will run from 05th October to 30th November, 2025.
Similarly, Train No. 09098 Ludhiana Jn. – Bandra Terminus Weekly Special will depart from Ludhiana Jn. every Tuesday at 04:00 am and will arrive Bandra Terminus at 10:20 am, the next day. This train will run from 07th October to 02nd December 2025.
Enroute, this train will halt at Borivali, Palghar, Vapi, Valsad, Surat, Bharuch, Vadodara, Ratlam, Kota, Sawai Madhopur, Gangapur City, Hindaun City, Mathura Jn., New Delhi, Panipat and Umbala stations in both directions.
This train comprises of AC – 2 Tier, AC – 3 Tier and AC – 3 Tier (Economy) Class Coaches.
Train No. 09151/09152 Udhna – Jaynagar Special [02 Trips]
Train No. 09151 Udhna – Jaynagar Special will depart from Udhna on Tuesday, 30th September, 2025 at 06:45 am and will reach Jaynagar at 9.30 pm, the next day. Similarly, Train No. 09152 Jaynagar – Udhna Special will depart from Jaynagar on Wednesday, 01st October, 2025 at 11:00 pm and will reach Udhna at 5:45 pm, on Friday.
Enroute this train will halt at Surat, Bharuch, Vadodara, Godhra, Ratlam, Ujjain, Shujalpur, Sant Hirdaram Nagar, Bina, Katni Murwara, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt Deen Dayal Upadhyaya, Buxar, Ara, Danapur, Patliputra, Sonpur, Hajipur, Muzaffarpur, Samastipur, Darbhanga and Madhubani stations in both directions.
This train comprises of Sleeper Class and General Second Class Coaches.
Booking Information
The booking for Train No. 09151 opens from 28th September, 2025 and bookings for Train Nos. 09095 & 09097 will open from 29th September, 2025 at all PRS counters & on IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and composition, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in.
