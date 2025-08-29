Mumbai News: Western Railway Extends Trips Of 4 Pairs Of Special Trains Until December 2025 To Meet Festive Season Demand; Check Details

Mumbai: For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand especially during the Festive season, Western Railway has extended the trips of 04 pairs of Special trains on Special Fare.
Train No. 09189/09190 Mumbai Central – Katihar (Weekly) Special
Train No. 09189 Mumbai Central – Katihar Special has been extended up to 27th December, 2025. Similarly, Train No. 09190 Katihar– Mumbai Central Special has been extended up to 30th December, 2025
Train No. 09049/09050 Dadar - Bhusaval (Weekly) Special
Train No. 09049 Dadar – Bhusaval Special has been extended up to 26th December, 2025. Similarly, Train No. 09050 Bhusaval – Dadar Special has been extended up to 26th December, 2025.
Train No. 09051/09052 Dadar - Bhusaval (Tri - Weekly) Special
Train No. 09051 Dadar – Bhusaval Special has been extended up to 31st December, 2025. Similarly, Train No. 09052 Bhusaval – Dadar Special has been extended up 31st December, 2025
Train No. 09057/09058 Udhna – Mangaluru (Bi - Weekly) Special
Train No. 09057 Udhna – Mangaluru Special has been extended up to 31st December, 2025. Similarly, Train No. 09058 Mangaluru – Udhna Special has been extended up to 1st January, 2026.
The booking for extended trips of Train Nos. 09189, 09049, 09051 & 09057 will open from 1st September, 2025 at PRS counters and IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and composition, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in