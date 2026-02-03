 Maharashtra Deputy CM Sunetra Pawar Appointed As Guardian Minister For Pune & Beed Districts Days After Ajit Pawar's Death
e-Paper Get App
HomeMumbaiMaharashtra Deputy CM Sunetra Pawar Appointed As Guardian Minister For Pune & Beed Districts Days After Ajit Pawar's Death

Maharashtra Deputy CM Sunetra Pawar Appointed As Guardian Minister For Pune & Beed Districts Days After Ajit Pawar's Death

Maharashtra Dy CM Sunetra Pawar has been appointed as the guardian minister for the Pune and Beed districts.

Karishma Pranav BhavsarUpdated: Tuesday, February 03, 2026, 03:15 PM IST
article-image
Sunetra Pawar Appointed As Guardian Minister For Pune & Beed Districts |

Pune: Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Pawar on Tuesday, February 3, has been appointed as the guardian minister for Pune and Beed districts, days after Ajit Pawar's untimely demise in the Baramati plane crash, as reported by news agency ANI.

Follow us on

RECENT STORIES

Maharashtra Deputy CM Sunetra Pawar Appointed As Guardian Minister For Pune & Beed Districts Days...
Maharashtra Deputy CM Sunetra Pawar Appointed As Guardian Minister For Pune & Beed Districts Days...
'Not Every Masked Guest Deserves A Dance.' Mumbai Police's 'Bridgerton Season 4' Reference Warns...
'Not Every Masked Guest Deserves A Dance.' Mumbai Police's 'Bridgerton Season 4' Reference Warns...
Mumbai Police's Anti-Narcotics Team Attacked By Suspected Drug Traffickers In Navi Mumbai; Several...
Mumbai Police's Anti-Narcotics Team Attacked By Suspected Drug Traffickers In Navi Mumbai; Several...
Mumbai: Gangster Hussain Ustara's Daughter Sanober Shaikh Files Suit Against Shahid Kapoor's Film...
Mumbai: Gangster Hussain Ustara's Daughter Sanober Shaikh Files Suit Against Shahid Kapoor's Film...
BMC Announces Strict Sanitation Fines In Mumbai: ₹250 Fine For Spitting, ₹500 For Littering &...
BMC Announces Strict Sanitation Fines In Mumbai: ₹250 Fine For Spitting, ₹500 For Littering &...