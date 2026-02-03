Maharashtra Deputy CM Sunetra Pawar Appointed As Guardian Minister For Pune & Beed Districts Days After Ajit Pawar's Death

Pune: Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Pawar on Tuesday, February 3, has been appointed as the guardian minister for Pune and Beed districts, days after Ajit Pawar's untimely demise in the Baramati plane crash, as reported by news agency ANI.
Karishma Pranav BhavsarUpdated: Tuesday, February 03, 2026, 03:15 PM IST
