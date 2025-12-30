BMC Elections 2026: Congress Says 'Together, We Shall Win!' As It Releases 2nd List of 56 Candidates, Check Full List Here

Congress Releases 2nd List of 56 Candidates |

Mumbai: The Congress party on Tuesday, December 30, announced the second list of 56 candidates for the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Polls 2026 in Mumbai. The list includes candidates from key areas of the city, including Dahisar, Magathane, Charkop, Jogeshwari, Goregaon, Versova, Andheri, Bandra, Kalina, Bhandup, Ghatkopar, Chandivali, Kurla, Wadala, Mahim, and Mumbadevi. Voting for all 227 civic seats in Mumbai will be held on January 15, 2026, while the counting of votes and declaration of results will take place on January 16, 2026.

Yesterday, the party announced their first list of 87 candidates. With the second list announced, the total number of candidates announced is 143. Of the 57 candidates announced, the party has fielded 29 women candidates from the Open, SC, and OBC categories.

Check Full List here

1. Ward No 3 (Magathane) Pradeep Ramakant Choubey

2. Ward No 8 (Dahisar) Ratnaprabha D. Junnarkar

3. Ward No 9 (Dahisar) Sadanand B. Chavan

4. Ward No 31 (Charkop) Bina Ramkubar Singh

5. Wards 37 (Dindoshi) Meena Dubey

6. Ward No 39 (Dindoshi) Madhu Brijesh Singh

7. Ward No 41 (Dindoshi) Rahul Ugale

8. Ward No 52 (Jogeshwari East) Swati Eknath,

9. Ward No 74 (Jogeshwari East) Samita Nitin Sawant,

10. Ward No 78 (Jogeshwari East) Siddiqui Shabana Bano

11. Ward No 79 (Jogeshwari East) Priyanka Manish Mishra

12. Ward 58 (Goregoan) Suryakant Mishra

13. Ward 60 (Versova) Gladys Shrier

14. Ward No 65 (Versova) Sufian Haider

15. Ward 72 (Andheri East) Gayatri Gupta

16. Ward 75 (Andheri East) Imran Khalil Shaikh

17. Ward No 86 (Andheri East) Nitin Salgare

18. Ward 87 (Bandra East) Pramod Narvekar

19. Ward 92 (Bandra East) Mohammad Ibrahim Mohammad Iqbal Qureshi

20. Ward 93 (Bandra East) Sharad Dinkar Shejawal

21. Ward 94 (Bandra East) Supriya Santosh Pathak

22. Ward 97 (Bandra West) Gauri Chhabria

23. Ward 99 (Bandra West) Sunita Suresh Vevekar

24. Ward 100 (Bandra West) Karen Demelo

25. Ward 101 (Bandra West) Reshma Zakaria

Earlier on Sunday, the party announced its alliance with Prakash Ambedkar-led Vanchit Bahujan Aghadi (VBA) for BMC elections. Under the arrangement, Congress will contest 150 seats, while VBA will field candidates in 62 wards, leaving 9-12 seats for Rashtriya Samaj Paksha led by Mahadeo Jankar.

