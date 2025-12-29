 BMC Elections 2026: Congress Announces 1st List Of 87 Candidates After Alliance With VBA | Check Full List Here
BMC Elections 2026: Congress Announces 1st List Of 87 Candidates After Alliance With VBA | Check Full List Here

Karishma Pranav BhavsarUpdated: Monday, December 29, 2025, 08:14 PM IST
article-image

Mumbai: The Congress party on Monday, December 29, announced the first list for the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Polls 2026. This comes a day after the party announced its alliance with the Vanchit Bahujan Aghadi (VBA) for the civic polls. The list includes candidates from key areas of the city, including Colaba, Mumbadevi, Malabar Hill, Byculla, Versova, Andheri, Jogeshwari, Dindoshi, Goregoan, Kurla, Kalina, Dharavi, Bandra, Chandivali, Walada, Sion Koliwada, Chembur, Mulund, Bhandup, Malad, Mankhurd, Dahisar, and Kandivali.

Announcing the names, Mumbai Party President Varsha Gaikwad said, "We will fight for every Mumbaikar's right! With unity, organisation, and commitment on the ground, the Mumbai Congress enters this election prepared and determined. We will fight for the common Mumbaikar and to save democracy, along with our allies. The journey ahead is demanding, but the people are with us, and we shall win."

1. Ward 221 (Colaba) Prithviraj Ghewarchand Jain

2. Ward 224 (Colaba) Rukhsana Noorulamin Parack

3. Ward 213 (Mumbadevi) Nasima Jayed Juneja

4. Ward 220 (Mumbadevi) Sonal Mahesh Parmar

5. Ward 214 (Malabar Hill) Mahesh Shantaram Gawal

6. Ward 215 (Malabar Hill) Bhavna Dhiraj Koli

7. Ward 217 (Malabar Hill) Ravikant Baykar

8. Ward 218 (Malabar Hill) Rekha Ravindra Thakur

9. Ward 208 (Byculla) Satish Shivaji Khandge

10. Ward 209 (Byculla) Rafiya Abdul Rasheed Damudi

11. Ward 210 (Byculla) Anil Tukaram Vaje

12. Ward 212 (Byculla) Nazia Ashfaque Siddiqui

13. Ward 204 (Shivadi) Narendra Rajaram Awadooth

14. Ward 219 (Malabar Hill) Anuradha Vicky Kashelkar

15. Ward 59 (Versova) Jayesh Ramdas Sandhe

16. Ward 61 (Versova) Divya Avaneesh Singh

17. Ward 62 (Versova) Saif Ahad Khan

18. Ward 63 (Versova) Priyanka Ganpat Sanap

19. Ward 64 (Andheri West) Huda Adam Shaikh Khan

20. Ward 66 (Andheri West) Meher Mohsin Haider

21. Ward 69 (Andheri West) Vinod Narayan Khajane

22. Ward 71 (Andheri West) Radha Shrikant Yadav

23. Ward 81 (Andheri East) Kavita Raysaheb Saroj

24. Ward 77 (Jogeshwari) Monika Wadekar

25. Ward 43 (Dindoshi) Sudarshan Fulchand Soni

26. Ward 50 (Goregoan) Sameer Balaram Mungekar

27. Ward 51 (Goregoan) Rekha Dilip Singh

28. Ward 55 (Goregoan) Chetan H. Bhatt

29. Ward 57 (Goregoan) Gaurav Arun Rane

30. Ward 74 (Jogeshwari) Samita Nitin Sawant

31. Ward 168 (Kurla) Wasim Siddique

32. Ward 170 (Kurla) Reshma Tabrez Momin

33. Ward 171 (Kurla) Santosh Jadhav

34. Ward 165 (Kalina) Mohd. Ashraf Azmi

35. Ward 167 (Kalina) Saman Arshad Azami

36. Ward 70 (Vile Parle) Bhupendra Ramesh Shingare

37. Ward 156 (Chandivali) Savita Sharad Pawar

38. Ward 102 (Bandra West) Rahebar (Raja) Siraj Khan

39. Ward 90 (Kalina) Tulip Miranda

40. Ward 178 (Wadala) Raghunath Thawai

41. Ward 183 (Dharavi) Asha Deepak Kale

42. Ward 184 (Dharavi) Sajida Bi Babbu Khan

43. Ward 189 (Dharavi) Vaishali Rajesh Waghmare

44. Ward 175 (Sion-Koliwada) Lalita Kachru Yadav

45. Ward 179 (Sion-Koliwada) Aysha Sufiyan Vanu

46. Ward 150 (Chembur) Vaishali Ajit Shedkar

47. Ward 152 (Chembur) Shashikant Bansode

48. Ward 192 (Mahim) Deepak Bhikaji Waghmare

49. Ward 144 (Anushakti Nagar) Sachin Baban Mohite

50. Ward 148 (Anushakti Nagar) Rajendra Jagannath Mahulkar

51. Ward 154 (Chembur) Muralikumar Chellappan Pillai

52. Ward 105 (Mulund) Shubhangi Vaity

53. Ward 110 (Bhandup) Asha Suresh Koparkar

54. Ward 130 (Ghatkopar East) Harish Karkera

55. Ward 131 (Ghatkopar East) Smita Khatu

56. Ward 134 (Mankhurd-Shivajinagar) Benazeer Irfan Divate

57. Ward 135 (Mankhurd-Shivajinagar) Vasant Namdeo Kumbhar

58. Ward 136 (Mankhurd-Shivajinagar) Sahebe Alam Abdul Qayyum Sawant

59. Ward 138 (Mankhurd-Shivajinagar) Sufiyan Niyaz Vanu

60. Ward 140 (Mankhurd-Shivajinagar) Prajyoti Handore

61. Ward 142 (Mankhurd-Shivajinagar) Bharti Dhaygude

62. Ward 104 (Mulund) Hemant Arun Bapat

63. Ward 116 (Bhandup) Sangeeta Pritam Tulaskar

64. Ward 137 (Mankhurd-Shivajinagar) Nijamuddin Rayeen

65. Ward 32 (Malad) Sireena Zicco Kinny

66. Ward 33 (Malad) Qumarjahan Mohd. Moeen Siddique

67. Ward 34 (Malad) Hyder Aslam Shaikh

68. Ward 35 (Malad) Parag Shah

69. Ward 47 (Malad) Parminder Singh Bhamra

70. Ward 48 (Malad) Rafiq Elias Shaikh

71. Ward 49 (Malad) Sangeeta Koli

72. Ward 4 (Magathane) Rahul Vishwakarma

73. Ward 5 (Magathane) Narendrakumar Sharma

74. Ward 26 (Magathane) Sureshchandra Rajhans

75. Ward 1 (Dahisar) Sheetal Mhatre

76. Ward 7 (Dahisar) Ashish Fernandes

77. Ward 10 (Dahisar) Avinash Sankhe

78. Ward 17 (Borivali) Sangeeta Kadam

79. Ward 18 (Borivali) Neelam Mhatre

80. Ward 20 (Charkop) Mastan Istiyak Khan

81. Ward 22 (Charkop) Pradeep Kothari

82. Ward 23 (Kandivali) Rajendrapratap Pandey

83. Ward 28 (Kandivali) Ajanta Yadav

84. Ward 29 (Kandivali) Devkumar Kanojia

85. Ward 36 (Kandivali) Sanjay Nagrecha

86. Ward 44 (Kandivali) Manju Kundan Yadav

87. Ward 45 (Kandivali) Ramesh Bharat Yadav

