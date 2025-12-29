BMC Elections 2026: Congress Announces 1st List Of 87 Candidates After Alliance With VBA | Check Full List Here

Mumbai: The Congress party on Monday, December 29, announced the first list for the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Polls 2026. This comes a day after the party announced its alliance with the Vanchit Bahujan Aghadi (VBA) for the civic polls. The list includes candidates from key areas of the city, including Colaba, Mumbadevi, Malabar Hill, Byculla, Versova, Andheri, Jogeshwari, Dindoshi, Goregoan, Kurla, Kalina, Dharavi, Bandra, Chandivali, Walada, Sion Koliwada, Chembur, Mulund, Bhandup, Malad, Mankhurd, Dahisar, and Kandivali.
Announcing the names, Mumbai Party President Varsha Gaikwad said, "We will fight for every Mumbaikar's right! With unity, organisation, and commitment on the ground, the Mumbai Congress enters this election prepared and determined. We will fight for the common Mumbaikar and to save democracy, along with our allies. The journey ahead is demanding, but the people are with us, and we shall win."
Of the 87 candidates, Congress has fielded 36 women candidates from the Open, SC, and OBC categories. From Ward No. 212 (Byculla), Congress has fielded Nazia Ashfaque Siddiqui, who is set to contest against Geeta Gawli, the elder daughter of gangster-turned-politician Arun Gawli. Geeta Gawli has submitted her nomination from Ward No. 212 on the ticket of the Akhil Bharatiya Sena.
1. Ward 221 (Colaba) Prithviraj Ghewarchand Jain
2. Ward 224 (Colaba) Rukhsana Noorulamin Parack
3. Ward 213 (Mumbadevi) Nasima Jayed Juneja
4. Ward 220 (Mumbadevi) Sonal Mahesh Parmar
5. Ward 214 (Malabar Hill) Mahesh Shantaram Gawal
6. Ward 215 (Malabar Hill) Bhavna Dhiraj Koli
7. Ward 217 (Malabar Hill) Ravikant Baykar
8. Ward 218 (Malabar Hill) Rekha Ravindra Thakur
9. Ward 208 (Byculla) Satish Shivaji Khandge
10. Ward 209 (Byculla) Rafiya Abdul Rasheed Damudi
11. Ward 210 (Byculla) Anil Tukaram Vaje
12. Ward 212 (Byculla) Nazia Ashfaque Siddiqui
13. Ward 204 (Shivadi) Narendra Rajaram Awadooth
14. Ward 219 (Malabar Hill) Anuradha Vicky Kashelkar
15. Ward 59 (Versova) Jayesh Ramdas Sandhe
16. Ward 61 (Versova) Divya Avaneesh Singh
17. Ward 62 (Versova) Saif Ahad Khan
18. Ward 63 (Versova) Priyanka Ganpat Sanap
19. Ward 64 (Andheri West) Huda Adam Shaikh Khan
20. Ward 66 (Andheri West) Meher Mohsin Haider
21. Ward 69 (Andheri West) Vinod Narayan Khajane
22. Ward 71 (Andheri West) Radha Shrikant Yadav
23. Ward 81 (Andheri East) Kavita Raysaheb Saroj
24. Ward 77 (Jogeshwari) Monika Wadekar
25. Ward 43 (Dindoshi) Sudarshan Fulchand Soni
26. Ward 50 (Goregoan) Sameer Balaram Mungekar
27. Ward 51 (Goregoan) Rekha Dilip Singh
28. Ward 55 (Goregoan) Chetan H. Bhatt
29. Ward 57 (Goregoan) Gaurav Arun Rane
30. Ward 74 (Jogeshwari) Samita Nitin Sawant
31. Ward 168 (Kurla) Wasim Siddique
32. Ward 170 (Kurla) Reshma Tabrez Momin
33. Ward 171 (Kurla) Santosh Jadhav
34. Ward 165 (Kalina) Mohd. Ashraf Azmi
35. Ward 167 (Kalina) Saman Arshad Azami
36. Ward 70 (Vile Parle) Bhupendra Ramesh Shingare
37. Ward 156 (Chandivali) Savita Sharad Pawar
38. Ward 102 (Bandra West) Rahebar (Raja) Siraj Khan
39. Ward 90 (Kalina) Tulip Miranda
40. Ward 178 (Wadala) Raghunath Thawai
41. Ward 183 (Dharavi) Asha Deepak Kale
42. Ward 184 (Dharavi) Sajida Bi Babbu Khan
43. Ward 189 (Dharavi) Vaishali Rajesh Waghmare
44. Ward 175 (Sion-Koliwada) Lalita Kachru Yadav
45. Ward 179 (Sion-Koliwada) Aysha Sufiyan Vanu
46. Ward 150 (Chembur) Vaishali Ajit Shedkar
47. Ward 152 (Chembur) Shashikant Bansode
48. Ward 192 (Mahim) Deepak Bhikaji Waghmare
49. Ward 144 (Anushakti Nagar) Sachin Baban Mohite
50. Ward 148 (Anushakti Nagar) Rajendra Jagannath Mahulkar
51. Ward 154 (Chembur) Muralikumar Chellappan Pillai
52. Ward 105 (Mulund) Shubhangi Vaity
53. Ward 110 (Bhandup) Asha Suresh Koparkar
54. Ward 130 (Ghatkopar East) Harish Karkera
55. Ward 131 (Ghatkopar East) Smita Khatu
56. Ward 134 (Mankhurd-Shivajinagar) Benazeer Irfan Divate
57. Ward 135 (Mankhurd-Shivajinagar) Vasant Namdeo Kumbhar
58. Ward 136 (Mankhurd-Shivajinagar) Sahebe Alam Abdul Qayyum Sawant
59. Ward 138 (Mankhurd-Shivajinagar) Sufiyan Niyaz Vanu
60. Ward 140 (Mankhurd-Shivajinagar) Prajyoti Handore
61. Ward 142 (Mankhurd-Shivajinagar) Bharti Dhaygude
62. Ward 104 (Mulund) Hemant Arun Bapat
63. Ward 116 (Bhandup) Sangeeta Pritam Tulaskar
64. Ward 137 (Mankhurd-Shivajinagar) Nijamuddin Rayeen
65. Ward 32 (Malad) Sireena Zicco Kinny
66. Ward 33 (Malad) Qumarjahan Mohd. Moeen Siddique
67. Ward 34 (Malad) Hyder Aslam Shaikh
68. Ward 35 (Malad) Parag Shah
69. Ward 47 (Malad) Parminder Singh Bhamra
70. Ward 48 (Malad) Rafiq Elias Shaikh
71. Ward 49 (Malad) Sangeeta Koli
72. Ward 4 (Magathane) Rahul Vishwakarma
73. Ward 5 (Magathane) Narendrakumar Sharma
74. Ward 26 (Magathane) Sureshchandra Rajhans
75. Ward 1 (Dahisar) Sheetal Mhatre
76. Ward 7 (Dahisar) Ashish Fernandes
77. Ward 10 (Dahisar) Avinash Sankhe
78. Ward 17 (Borivali) Sangeeta Kadam
79. Ward 18 (Borivali) Neelam Mhatre
80. Ward 20 (Charkop) Mastan Istiyak Khan
81. Ward 22 (Charkop) Pradeep Kothari
82. Ward 23 (Kandivali) Rajendrapratap Pandey
83. Ward 28 (Kandivali) Ajanta Yadav
84. Ward 29 (Kandivali) Devkumar Kanojia
85. Ward 36 (Kandivali) Sanjay Nagrecha
86. Ward 44 (Kandivali) Manju Kundan Yadav
87. Ward 45 (Kandivali) Ramesh Bharat Yadav
