Shivaji Jayanti 2021: Best quotes in Marathi to share on WhatsApp, Facebook, Instagram

Chhatrapati Shivaji Maharaj was the epitome of greatness, chivalry and kindness. Born on 19 February 1630, Shivaji stood for the needy and unfortunate and severely punished the criminals during his reign.

Shivaji Maharaj united the Maratha warriors and formed an incredible army which annihilated numerous enemies. The noble king was a true leader in every way and his reign will keep inspiring generations to come.

Here are a few quotes to share in Marathi on the 391st Jayanti of Chhatrapati Shivaji Maharaj-

"झनझविला भगव्याच्या समान तुम्ही, जागविले मरगळलेले मर्द मावळे तुम्ही, घडविले श्रीं चे स्वराज्य तुम्ही, ऐसे श्रीमंत योगी अखंड महाराष्ट्राचे कुलदैवत, श्री राजा शिवछञपती तुम्ही!!"

"लखलख चमचम तळपत होती, शिवबाची तलवार, महाराष्ट्रला घडविणारे तेचं खरे शिल्पकार…“श्री राजा शिवछञपती” यांच्या चरणी मानाचा ञिवार मुजरा, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र"

"मराठा राजा महाराष्ट्राचा, म्हणती सारे माझा – माझा, आजही गौरव गिते गाती ओवाळूनी पंचारती, तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”, जय जिजाऊ, जय शिवराय "

"एखादे झाड ज्याला उंचीही नाही व जिवंत अस्तित्वही नाही, ते एवढे दयाळू आणि सहनशील आहे की, ते दगड मारणाऱ्यालाही गोड फळं देते. तर मी राजा असल्याने वृक्षापेक्षा दयाळू आणि सहनशील का राहू नये. जय शिवराय"

"ज्याचे विचार मोठे असतात त्याला भलामोठा मातीचा डोंंगरही मातीचा गोळा वाटतो. जय शिवराय"

"जय शिवराय मित्रांनो, स्वराज्य हा शब्द ऐकला की आठवत एक नाव ते म्हणजे पहिले स्वराज्य स्वंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज।"

"छत्रपति शिवाजी महाराज म्हणजे संपूर्ण हिन्दुस्तानातिल इतिहासामधील एक अस नाव जे आज ही आकाशातील एका लखलखत्या ताऱ्या सारखे चमकत आहे"

"ज्यांना नौदल(नेवी) चे स्वंस्थापक मानले जाते अश्या आमच्या राजेंचे विचार ऐकून आज ही हिन्दुस्तानातील एक मोठा समाज त्यांना आपला आराध्य दैवत मानतो।"

"एक राजा जो रयतेसाठी जगला, एक योध्दा अन्यायाविरुद्ध लढला, एक नेता जो लोकहितासाठी झटला एक असामान्य माणूस ज्याने गुलामी नाकारून स्वराज्याला जन्म दिला।"

