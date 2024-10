Happy Dussehra 2024: 25+ Vijayadashami Wishes, Messages And Quotes

Happy Dussehra 2024 | FPJ

Vijayadashami, another name for Dussehra, is an auspicious Indian festival, celebrated with great fervour and devotion. Dussehra symbolises the triumph of virtue over evil. The victory of Maa Durga over the buffalo demon Mahishasura and Lord Rama over Ravana is honoured on this day. The nine-day Durga Puja and Navratri festivals come to an end on Dussehra.

Dussehra 2024: Vijayadashami Date

The Dashami tithi will be observed for two dates this year. Due to this, there is confusion among devotees whether it will be celebrated on October 12 or October 13. As per Drik Panchang, Dussehra 2024 will take place on Saturday, October 12.

Dussehra 2024 and Vijayadashami 2024 wishes, messages and quotes to share

