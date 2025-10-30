Indore Commodities Buzz Of October 30: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – October 30, Thursday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 5,950 - Rs 6,000
Toor Maharashtra Rs 7,100 - Rs 7,200
FPJ Shorts
Aditya Birla Capital Q2 Profit Falls 13 Per Cent To ₹882.5 Crore; NBFC Arm, Digital Platforms Show Strong Growth
Fact Check: VIDEO Of Huge Pile Of Used Condoms Found At Delhi's Girls PG Are Fake; Here's The Shocking Truth
Pimpri-Chinchwad: BJP Yuva Morcha Maharashtra President Anup More Resigns Amid Assault Case Controversy
TOSS Result 2025 Out For SSC, Inter Exams; Class 10 Records 48.86% Pass, Class 12 Achieves 58.21% Pass Rate
Toor Karnataka Rs 7,100 - Rs 7,300
Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 7,000
Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,100 - Rs 7,300
Raida Rs 6,200 - Rs 6,250
Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,250
Gold (24K) Rs 117,550 (10 grams)
Sliver Rs 166,000 (per kg)