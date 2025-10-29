Indore Commodities Buzz Of October 29: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – October 29, Monday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 5,900 - Rs 5,950
Toor Maharashtra Rs 7,100 - Rs 7,200
FPJ Shorts
Anil Kumar Becomes Billionaire Overnight, Wins ₹240 Cr In UAE Lottery, Plans Luxury Life & Family Celebration
400 Volunteers Remove 2,000 Kg Of Plastic In Juhu Beach Cleanup Ahead Of Mumbai Climate Week
Elon Musk’s Starlink To Hold Mumbai Demos On Oct 30–31 To Prove Compliance For India Launch
ED Flags Cash-For-Jobs Scam In Tamil Nadu’s MAWS Department, Alleges Bribes For Posts Handed Over By CM MK Stalin
Toor Karnataka Rs 7,100 - Rs 7,300
Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 7,000
Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100
Raida Rs 6,200 - Rs 6,250
Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,300
Gold (24K) Rs 117,550 (10 grams)
Sliver Rs 166,000 (per kg)