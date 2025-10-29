 Indore Commodities Buzz Of October 29: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Indore Commodities Buzz Of October 29: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, October 29, 2025, 02:29 PM IST
Indore Commodities Buzz Of October 29: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – October 29, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,900 - Rs 5,950

Toor Maharashtra Rs 7,100 - Rs 7,200

Toor Karnataka Rs 7,100 - Rs 7,300

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 7,000

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,200 - Rs 6,250

Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,300

Gold (24K) Rs 117,550 (10 grams)

Sliver Rs 166,000 (per kg)

