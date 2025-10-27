 Indore Commodities Buzz Of October 27: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of October 27: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 27: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Monday, October 27, 2025, 03:14 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of October 27: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – October 27, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,900

Toor Maharashtra Rs 7,000 - Rs 7,100

FPJ Shorts
Watch Live: ECI's Press Briefing, Pan-India SIR Likely To Be Announced
Watch Live: ECI's Press Briefing, Pan-India SIR Likely To Be Announced
Massive Blow! Star Indian Player Pratika Rawal Ruled Out Of ICC Women's World Cup 2025 Due To Injury: Reports
Massive Blow! Star Indian Player Pratika Rawal Ruled Out Of ICC Women's World Cup 2025 Due To Injury: Reports
'Congress Leader Priyank Kharge Is First Class Idiot,' Says Assam CM Himanta Biswa Sarma
'Congress Leader Priyank Kharge Is First Class Idiot,' Says Assam CM Himanta Biswa Sarma
Blackmailed With AI Deepfakes Of His Sisters, 19-Year-Old Faridabad Student Dies By Suicide; 2 Booked
Blackmailed With AI Deepfakes Of His Sisters, 19-Year-Old Faridabad Student Dies By Suicide; 2 Booked

Toor Karnataka Rs 7,000 - Rs 7,200

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,900

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,200

Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,300

Gold (24K) Rs 120,380 (10 grams)

Sliver Rs 170,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of October 27: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 27: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Chhath Pooja 2025: Thekua-- A Mom's Kiss Wrapped In Chhath Maiya's Blessings; Know Origin, History &...

Chhath Pooja 2025: Thekua-- A Mom's Kiss Wrapped In Chhath Maiya's Blessings; Know Origin, History &...

MP News: Man Hurls Multiple Slaps At BJP Leader On Busy Road In Vidisha & Flees; Shivraj Singh...

MP News: Man Hurls Multiple Slaps At BJP Leader On Busy Road In Vidisha & Flees; Shivraj Singh...

Madhya Pradesh October 27, 2025 Weather Update: Heavy Rain Alert For 8 Districts Including Gwalior,...

Madhya Pradesh October 27, 2025 Weather Update: Heavy Rain Alert For 8 Districts Including Gwalior,...

MP News: LoP Umang Singhar To Launch Personal Podcast 'Voice Of Voiceless'

MP News: LoP Umang Singhar To Launch Personal Podcast 'Voice Of Voiceless'