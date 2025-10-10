 Indore Commodities Buzz Of October 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of October 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Friday, October 10, 2025, 04:57 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of October 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – October 10, Friday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,900

Toor Maharashtra Rs 6,700 - Rs 6,800

FPJ Shorts
'Rest In Peace Praa': Salman Khan Mourns His Tiger 3 Co-star Varinder Singh Ghuman's Demise
'Rest In Peace Praa': Salman Khan Mourns His Tiger 3 Co-star Varinder Singh Ghuman's Demise
María Corina Machado- This Is How You Correctly Pronounce The Name Of Nobel Peace Prize 2025 Winner
María Corina Machado- This Is How You Correctly Pronounce The Name Of Nobel Peace Prize 2025 Winner
Meet Jorgen Watne Frydnes, Norwegian Human Rights Advocate & Chair Of Norwegian Nobel Committee, Who Announced 2025 Nobel Peace Prize - VIDEO
Meet Jorgen Watne Frydnes, Norwegian Human Rights Advocate & Chair Of Norwegian Nobel Committee, Who Announced 2025 Nobel Peace Prize - VIDEO
WBJEEB 2025: JECA, JELET & JENPAS-UG Admit Cards Out; Details Here
WBJEEB 2025: JECA, JELET & JENPAS-UG Admit Cards Out; Details Here

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 6,900

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,600

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Read Also
Indore Commodities Buzz Of May 23: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
article-image

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3000 - Rs 5000

Mustard Nimari Rs 6,900 - Rs 7,000

Raida Rs 6,200 - Rs 6,300

Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,300

Gold (24K) Rs 119,960 (10 grams)

Sliver Rs 180,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of October 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 10: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Karwa Chauth 2025: Moon To Take 39 Minutes To Appear Across Madhya Pradesh; Check Timings Below

Karwa Chauth 2025: Moon To Take 39 Minutes To Appear Across Madhya Pradesh; Check Timings Below

Indore News: Commissioner Instructs Senior Officers To Be Present In Field For Efficient Traffic...

Indore News: Commissioner Instructs Senior Officers To Be Present In Field For Efficient Traffic...

Madhya Pradesh October 10 2025, Weather Update: Hazy Skies, Warm Days In State; Chances Of Afternoon...

Madhya Pradesh October 10 2025, Weather Update: Hazy Skies, Warm Days In State; Chances Of Afternoon...

Indore News: Congress Stages Protest To Draw Attention To Pot-Holed Roads

Indore News: Congress Stages Protest To Draw Attention To Pot-Holed Roads