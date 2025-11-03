 Indore Commodities Buzz Of November 3: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Indore Commodities Buzz Of November 3: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Monday, November 03, 2025, 04:46 PM IST
Indore Commodities Buzz Of November 3: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – November 3, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,950 - Rs 6,000

Toor Maharashtra Rs 7,100 - Rs 7,200

Toor Karnataka Rs 7,100 - Rs 7,300

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 7,000

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,200 - Rs 7,400

Raida Rs 6,200 - Rs 6,250

Soyabean Best Rs 4,300 - Rs 4,400

Gold (24K) Rs 119,070 (10 grams)

Sliver Rs 168,000 (per kg)

