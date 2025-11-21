 Indore Commodities Buzz Of November 21: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Friday, November 21, 2025, 02:22 PM IST
Date – November 21, Friday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,700 - Rs 5,725

Toor Maharashtra Rs 6,900 - Rs 7,000

Toor Karnataka Rs 7,000 - Rs 7,200

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,800

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,500 - Rs 8,700

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400 - Rs 4,600

Gold (24K) Rs 120,540 (10 grams)

Sliver Rs 169,000 (per kg)

